Pipe, el hijo menor de Florencia Peña cumple 9 años y la actriz le dedicó un extenso posteo: “Acá estaremos siempre” 

Florencia Peña celebró con gran emoción el cumpleaños número 9 de su hijo Pipe, fruto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León, y compartió con sus seguidores un recorrido por distintos momentos de la infancia del niño. La actriz publicó una serie de imágenes familiares que rápidamente conmovieron a sus fanáticos.

Florencia Peña celebró el cumpleaños de su hijo Pipe con un tierno video

A través de sus redes sociales, Florencia Peña mostró postales de la vida cotidiana de Pipe: momentos de juegos, vacaciones y encuentros junto a sus padres y hermanos. Para musicalizar el video, eligió la canción “Y solo se me ocurre amarte”, de Alejandro Sanz, una melodía cargada de sensibilidad que acompañó a la perfección el tono de la celebración.

Florencia Peña con Ramiro Ponce de León y su hijo Pipe//Instagram

En las imágenes se puede ver al pequeño disfrutando de distintas actividades, rodeado de afecto y compartiendo escenas familiares. La publicación reflejó la intimidad de una familia unida y el crecimiento del niño, quien ocupa un lugar central en la vida de la actriz. Junto con las fotografías, Flor Peña escribió una tierna dedicatoria para su hijo.

Florencia Peña con su hijo Pipe//Instagram

“¡Feliz cumple, Pipe hermoso! Nuestro pequeño gigante. El duende cascabel que llena de alegría cada rincón”, comenzó la actriz. Luego, destacó la mirada y la sonrisa del niño: “El de mirada profunda y tierna, con los ojos color del tiempo. El que ilumina todo a su paso con esa risa contagiosa que nos llena de amor”.

Florencia Peña con gran orgullo profundizó en la personalidad de su hijo Pipe en el día de su cumpleaños

En su mensaje, Florencia Peña también hizo referencia a la pasión de Pipe por el fútbol y a la importancia que tienen sus amigos en su vida. “El que ama el fútbol con pasión y nos regala sus jugaditas mirándonos de reojo. El que ama a sus amigos como si fueran familia y defiende sus pijamadas a capa y espada”, escribió con humor y ternura.

Pipe, el hijo de Florencia Peña//Instagram

La actriz recordó, además, el modo cariñoso en que su hijo se relaciona con su familia. “El que abraza con un amor que emociona y se deja hacer sanguchito de besos aunque no quiera”, expresó. A lo largo de la publicación, Flor Peña destacó el espíritu aventurero de Pipe y su capacidad para disfrutar de las cosas simples. “El niño aventurero que avanza a paso firme y es genuinamente feliz. El de corazón gigante y amor incondicional”, señaló.

Florencia Peña con Ramiro Ponce de León y su hijo Pipe//Instagram

Con emoción, también recordó el momento en que esperaba su nacimiento: “Él, que se hizo esperar y zapateaba en mi panza, vibrando la vida desde su inicio”. Finalmente, la actriz aseguró sentirse orgullosa y admirada por el niño. “Sos tan especial, Pipe. Sos gracioso y carismático y tenés el don de dar amor a todos los que te rodean. Te amamos tanto que nos explota el corazón. ¡Felices 9 añitos! Acá estaremos siempre para acompañarte en mil aventuras y bancarte en la que venga”, concluyó Flor Peña.

Florencia Peña con sus tres hijos: Juan, Toto y Pipe//Instagram

Con este tierno mensaje, Florencia Peña no sólo festejó el cumpleaños de su hijo, sino que dejó que sus seguidores conozcan más a Pipe y a su familia, a través de fotografías inéditas que recorrieron la vida del pequeño. No es la primera vez, que la actriz homenajea a uno de sus hijos, hace dos semanas, hizo lo mismo con el cumpleaños 18 de Juan Otero.