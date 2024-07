Joby Yofra: Claves para destacarse en el mundo de la moda

CREDITO CARAS

En la actualidad las marcas de moda buscan una serie de elementos clave para destacar en un mercado competitivo y en constante evolución, donde hay muchísima competencia.

Algunos de los aspectos más importantes que las marcas suelen buscar son:

• Sostenibilidad: donde priorizan el mostrar al público las prácticas sostenibles en todas las etapas de su producción, desde el diseño hasta la fabricación y distribución.

• Autenticidad y transparencia: Los consumidores valoran cada vez más la autenticidad y la transparencia en las marcas. Esto es un punto que siempre hablo con las empresas o emprendedores con quienes trabajo: es muy importante la visibilidad de lo diario, de lo cotidiano, y que no trabajemos sobre las fotos típicas que muestran un simple producto, más allá de que sean necesarias para que los clientes puedan visualizar esos productos, por ejemplo, en páginas web. Siempre trato de dirigir toda Producción a que tenga una base muy fluida, que se vean ciertos “errores” y que no sea todo perfecto, porque en la realidad no andamos de punta en blanco desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.

• Diversidad: Las marcas que abrazan la diversidad en todas sus formas, incluyendo la diversidad de género, talla y edad, suelen resonar mejor con los consumidores de hoy en día, que buscan verse representados en las marcas que eligen.

• Experiencia de marca: Las marcas buscan crear experiencias significativas para sus clientes, tanto en línea como fuera de línea. Esto puede incluir desde una experiencia de compra personalizada hasta eventos y colaboraciones únicas que involucren a la comunidad.

Es necesario poder trasladar estos conceptos a la práctica, y una parte muy importante de mi trabajo es ayudar e impulsar a las marcas a que se diferencien y destaquen frente a otras, en un mercado extremadamente competitivo como es el escenario actual.

Acá quizás, revele una parte del proceso que vivo como Productora de Moda, cuando se acerca una marca y me solicita ayuda en algún lanzamiento de un producto o de una colección completa.

Hay algunos puntos estratégicos para poder dirigir primero a la marca al público que quiere llegar y de ahí partir con las estrategias o puntos clave, que son:

Identidad de Marca Clara y Coherente

Como decía anteriormente, definir a la marca , su misión clara, y valores definidos que resuenen con su audiencia.

, su misión clara, y valores definidos que resuenen con su audiencia. Narrativa de Marca : pensar en desarrollar una historia única que conecte emocionalmente con los clientes.

: pensar en desarrollar una historia única que conecte emocionalmente con los clientes. Consistencia Visual y de Mensaje: Asegurarse de que todos los elementos de comunicación, desde el logo, perfil del modelo elegido que va representar la marca, hasta el tono de voz, sean coherentes.

Conocimiento de la Competencia

Análisis de Competencia: Estudiar a los competidores para identificar sus fortalezas y debilidades; aclaro que esto se trabaja en conjunto con una persona de Marketing, pero hay que ser realista y no todos tienen el presupuesto para pagar ambos, y muchas veces el productor en la realización del Moodboard, lo tiene en cuenta.

Estudiar a los competidores para identificar sus fortalezas y debilidades; aclaro que esto se trabaja en conjunto con una persona de Marketing, pero hay que ser realista y no todos tienen el presupuesto para pagar ambos, y muchas veces el productor en la realización del Moodboard, lo tiene en cuenta. Segmentación de Mercado: Identificar y segmentar el mercado para enfocarse en nichos específicos.

Hoy, en gran medida, la exigencia de los clientes se debe a la gran variedad de opciones disponibles. Por esto es muy importante como Productora De Moda, no solo enfocarme en la Producción del día que se realiza la sesión de fotos, sino realizar un estudio previo de la competencia, y tener muy en claro las expectativas de la marca. Para que las Marcas sobrevivan a esta situación deben estar dispuestas a adaptarse y responder a estas demandas crecientes.

Si necesitás asesoramiento con tu marca, podés contactarme:

Instagram: @jobystyleguide

Whatsapp: +54 9 341-6278448