Juan Pablo Mora Penagos: aprendiendo técnicas para gestionar el estrés

Juan Pablo Mora Penagos es un profesional de la psicología especializado en la Valoración del Daño en la Salud Mental. Con un amplio conocimiento en el campo, estudió Psicoinmunoneuroendocrinología, disciplina en la cual tiene un Magister. Hoy conversamos con él acerca de su espacio llamado Cognitiva Psicología.

“Desde el principio de mi carrera trabajé con estrés y ansiedad, me interesó el vínculo del comportamiento con las situaciones traumáticas. Particularmente el enfoque cognitivo conductual me ofreció las herramientas necesarias para hacer intervención psicosocial y clínica. Actualmente me desempeño como psicólogo clínico en Cognitiva Psicología y como docente en diversas instituciones de educación superior”, destaca Juan Pablo.

¿Qué servicios tenés a disposición?

Cognitivas Psicología ofrece el servicio de atención psicológica individual a través de objetivos, con la intención de dar respuesta al motivo de consulta y de promover estilos de afrontamiento y autonomía mediante el enfoque cognitivo conductual. La idea es que el paciente cuente con una orientación a la resolución de conflictos y psicoterapia breve.

También ofrecemos el servicio de capacitación desde la psicoeducación, el cual consiste en brindar herramientas a los participantes para la gestión del estrés, tanto para uno mismo, así como para familiares, amigos u otras personas.

Un ejemplo es el curso de Primeros Auxilios Psicológicos cuyo objetivo es dotar a cualquier tipo de persona con herramientas simples y efectivas para gestionar el estrés en otros o en sí mismos.

Juan, ¿estas realizando cursos online?

Si, actualmente brindamos cursos online. El primero consiste en la gestión del estrés, su finalidad es comprender la dinámica del estrés, su impacto y las herramientas cognitivas y conductuales para su gestión.

También, contamos con el curso permanente de tipo asincrónico. El mismo es accesible a cualquier persona que realice Primeros Auxilios Psicológicos. Consiste en la gestión del estrés mediante una serie de herramientas de apoyo psicosocial que cualquier persona puede usar.

Quien ingrese a mi web tendrá acceso a los diferentes servicios que ofrecemos desde Cognitiva Psicología.

¿Qué herramientas brindan los primeros auxilios psicológicos?

Los primeros auxilios psicológicos consisten en una serie de pasos para reducir el impacto del estrés agudo y crónico. Estos tratan de identificar reacciones, gestionar emociones, promover formas de afrontamiento y prevenir secuelas producidas por eventos críticos (el duelo o una situación difícil/problemática).

No es terapia y están diseñados con la intención de que un primer respondiente, que suelen ser familiares o amigos, puedan hacer estos pasos para evitar complicaciones adicionales generadas por el estrés.

Por ejemplo, nos orienta en la actitud, disposición y en la forma de comunicarnos con una persona que está atravesando un fallecimiento. De igual manera, nos enseña pasos para gestionar nuestro propio estrés a través de la modificación de la percepción sobre el problema y construcción de hábitos protectores.

¿Qué has aprendido en estos 10 años de profesión?

En mi proceso como psicólogo clínico, puedo observar que cuando una persona construye la autonomía necesaria tiene mayor consciencia de su situación y fortalece sus estilos de afrontamiento que motivaron la consulta psicológica.

Como terapeuta, termina siendo mí propósito fomentar la autonomía necesaria para que la persona no requiera o dependa del espacio. Busco facilitar herramientas como la gestión del estrés y los primeros auxilios psicológicos, disciplinas que contribuyen a este objetivo.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Debo ser sincero y creo que una de mis grandes satisfacciones es cuando un consultante solicita o está de acuerdo en disminuir, cada vez más, los encuentros. Eso hace que me sienta satisfecho con los logros, ya que mi papel de facilitar las herramientas se ha cumplido.

