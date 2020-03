Judith Napoli: ambos de diseño

Hace bastante ya, si bien no en el formato que hoy se conoce, pero si en ideales estilo y sueños a cumplir. Soy diseñadora de indumentaria, diplomada en la escuela superior de modas Roberto Piazza. Comencé a diseñar con la idea de desestructurar el tradicional uniforme de trabajo, que deje de ser aburrido y tenga un lugar en el guardarropa. Fusionar moda y calidad. Siempre con el apoyo y ayuda de mi madre que hoy lamentablemente no esta con nosotros, pero fue es y será la columna vertebral de este sueño.

Dimos inicio en el 2011. Diseñábamos, cocíamos juntas y yo vendía en distintos hospitales de capital federal y gran bs as. Esto más allá de los sueños nace de una gran necesidad de sobrevivir. Con los años fuimos sumando medios y revendedores por la gran demanda.que realizan su tarea bajo los preceptos de la marca, estilo, calidad y comodidad.

Cabe destacar que en la actualidad somos proveedores de distintas firmas de aseo, salud, estética y gastronomía. Todo ello me posibilito poder dedicarme más a la parte ejecutiva y comercial Hoy Judith Napoli ambos es un emprendimiento que se maneja de esta forma…con la mirada puesta en el futuro, pero con los valores del pasado.

¿Donde se pueden encontrar tus productos?

Es otro punto fundamental, este estilo también se diferencia en la distribución. Teniendo en cuenta que nuestros clientes no disponen de mucho tiempo, representantes de ventas visitan sus lugares de trabajo las 24 hs acercándoles directamente nuestros diseños. También por canales digitales, redes sociales y nos pueden encontrar en expos de estética, belleza, etc. cuyas fechas se publican con anterioridad por todos los medios electrónicos.

¿Son los únicos dueños del producto?

Por lo pronto soy la única dueña de judith Napoli ambos, con un equipo de colaboradores y distintos profesionales, todos ellos entre familia y amigos que ayudan a diario que la empresa crezca con un tino de compromiso y efectividad que me dan seguridad y confianza.

¿Por qué debería elegirlos el cliente?

Simple. Moda, calidad, precio y estilo: la combinación perfecta. Trabajamos con ediciones limitadas, eso hace un producto exclusivo y único, usamos telas con spandex que brindan una inigualable comodidad y resistencia. Además de tener el mejor precio del mercado.

¿Como se ven a futuro?

No tengo limites, quiero llegar a los lugares más inhóspitos que me pueda imaginar, ¡¡que todo el mundo vista a la moda!! Que los ambos sean alegres, exclusivos, divertidos, que ir a trabajar sea casi un desfile y a su vez que se sientan cómodos. Que los uniformes no sean algo que resistan, sino que luzcan.

Para contacto: 011-3091-7687.

