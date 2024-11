Keila Rayú: La Visibilidad del Fútbol Femenino como Clave para la Igualdad de Género

CREDITO CARAS

Keila, ¿qué te inspiró a comenzar a jugar al fútbol y cómo te gustaría utilizar esa plataforma para promover el deporte femenino y la igualdad de género?

Desde pequeña fui muy futbolera, siempre supe estar en las canchas y ver partidos, pero en ese entonces no se naturalizaba el espacio de la mujer en el fútbol. No había partidos, ni entrenamientos, mucho menos competencia. Con el tiempo, algunos clubes de la ciudad empezaron a tomar la iniciativa, y Juliana, quien era mi profesora de gimnasio, comenzó a jugar en un club llamado San Martín y me invitó a un entrenamiento. Ahí conocí, desde adentro, las primeras competencias femeninas. Poco a poco me comprometí a llevarlo más allá, hacerlo crecer, visibilizarlo, que nos conozcan y reconozcan como jugadoras. El fútbol femenino en mi ciudad va creciendo, y aunque el camino es largo, estamos haciendo las cosas bien.

Sabemos que el fútbol ha sido históricamente un ámbito dominado por hombres. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres en el fútbol y cómo podemos contribuir a cambiar esta situación?

El principal desafío que enfrenta hoy el fútbol femenino es lo económico. Competir tiene un costo, y a veces los clubes no pueden afrontarlo. Gran parte de los gastos son asumidos por nosotras, las jugadoras, ya que, aunque los costos de jugar un partido son similares a los del fútbol masculino, las recaudaciones no se equiparan. Y no solo hablamos de los costos de un partido, también es necesario cubrir los gastos de útiles de entrenamiento, indumentaria, entrenadores, preparadores físicos, viáticos, etc.

Es un camino largo el que tenemos por delante. Aunque el fútbol femenino tiene mucha más presencia que hace diez años, por ejemplo, aún estamos varios escalones por debajo en cuanto a igualdad de condiciones. Una forma de contribuir al crecimiento del fútbol femenino es a través de la visibilidad. Es fundamental darle más reconocimiento en los medios y en las redes sociales.

¿Qué importancia le das a la visibilidad de las mujeres en los medios deportivos? ¿Cómo crees que una mayor representación mediática puede ayudar a modificar la percepción del fútbol femenino?

Es muy importante la participación de las mujeres en los distintos medios deportivos y, por suerte, cada vez son más. En lo personal, me encanta ver a mujeres relatando, comentando, analizando y hablando de los partidos. Sin embargo, aunque hay muchas mujeres involucradas en el mundo del fútbol, se habla muy poco del fútbol femenino. Existen secciones muy breves o directamente no se menciona. Me parece que es fundamental empezar a darle más relevancia a las ligas y torneos femeninos para que la gente los conozca cada vez más y se popularice el espacio.

En tu rol como referente dentro del fútbol, ¿cómo sientes que podrías influir en las nuevas generaciones de jugadoras y qué mensaje te gustaría transmitirles?

Soy una apasionada del deporte. Aunque soy jugadora, también soy parte de un equipo. Mi rol y mi misión es comunicar el fútbol. Hacer que nos escuchen, que nos conozcan, que nos den las posibilidades que merecemos, que nos respeten, y lograr que el fútbol femenino crezca. Cada granito de arena cuenta, toda ayuda suma, y necesitamos de todas las personas interesadas en ayudarnos, compartiendo, visibilizando, alentando partido a partido.

Es hermoso ver que se ha allanado un camino firme, en el cual muchas chicas jóvenes crecieron y crecen con esta disciplina en funcionamiento. Muchas de nosotras, que ya somos adultas, no tuvimos esta posibilidad, ni siquiera se nos imaginaba. Por eso, mi consejo es que, además de disfrutarlo mucho, lo tomen con compromiso y responsabilidad, porque eso va a seguir abriendo muchas más puertas. Hoy en día, en nuestra ciudad, muchos clubes están apostando al fútbol femenino, lo que brinda muchas oportunidades.

¿Qué temas consideras que son urgentes de abordar en cuanto a la igualdad de género en el deporte y cómo crees que los comunicadores y periodistas deportivos pueden ser aliados en este proceso de cambio?

Lo primordial para contribuir al crecimiento de este espacio por parte de los comunicadores sociales es la difusión. Cuando el fútbol femenino tenga la misma cobertura que el masculino, la masificación del deporte será tal que se visibilizarían todos los temas que es necesario discutir y abordar para reducir, cada vez más, la brecha de género que existe en el fútbol.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @keilarayu

WhatsApp: 2317450286