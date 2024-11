La Dra. Melina Masciotra: Una mirada experta sobre ginecología, obstetricia y medicina reproductiva

CREDITO CARAS

• Melina, ¿qué te motivó a especializarte en ginecología, obstetricia y medicina reproductiva?

Mi principal motivación fue que estas especialidades engloban hitos muy importantes en la vida de una mujer. Muchas veces, la ginecóloga es la única médica que sigue a una paciente a lo largo de su vida. No solo se trata de prevenir y tratar enfermedades del sistema genital, sino también de acompañar a la paciente, desde el punto de vista clínico o quirúrgico, en las distintas etapas de su vida.

• ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en tu práctica diaria y cómo los superas?

Los principales desafíos siempre son poder ayudar y empatizar con las pacientes, para que el tratamiento o mis indicaciones sean bien recibidos. La escucha activa y el buen trato son fundamentales para que la consulta sea un espacio en el que las pacientes se sientan a gusto, y el consultorio no se convierta solo en un lugar donde se solicitan resultados de estudios o se da un tratamiento. En Medicina Reproductiva, por ejemplo, enfrento situaciones de duelo por embarazos que no llegan o pérdidas gestacionales. En esta parte, no solo me involucro desde el conocimiento médico, sino que también me formo para poder ofrecer herramientas que ayuden a superar estos momentos. El modo en que se da una noticia puede impactar mucho en una persona, por lo que es crucial saber qué, cuándo y cómo comunicarla.

• Desde tu experiencia, ¿qué aspectos de la salud femenina consideras más críticos y que necesitan más atención en la actualidad?

Considero que es un derecho de la mujer saber, desde su juventud, sobre su salud reproductiva, independientemente de si desea ser madre o no en el futuro. A partir de los 35 años, nuestros ovarios comienzan a envejecer y la cantidad y calidad de los óvulos disminuye. Por lo tanto, es importante brindar un adecuado asesoramiento en cuestiones de Medicina Reproductiva. Además, a medida que avanza la edad, los embarazos conllevan más riesgos, y las complicaciones pueden ser irreversibles tanto para la madre como para el bebé.

• ¿Cuáles son los avances más emocionantes en medicina reproductiva que has observado recientemente, y cómo crees que impactarán a las pacientes?

Hoy en día, la implementación de la inteligencia artificial en sistemas de incubadoras que permiten tomar fotos de la evolución de los embriones, o en sistemas que generan datos estadísticos sobre la calidad de los óvulos, nos ayuda a los médicos, junto con las pacientes, a tomar mejores decisiones, lo que incrementa las tasas de embarazo. También, el avance continuo del material relacionado con genética y Medicina Reproductiva es muy prometedor, ya que abre nuevas posibilidades en el diagnóstico y tratamiento.

• ¿Qué consejos le darías a las mujeres que están considerando un tratamiento de fertilidad o que están buscando información sobre salud reproductiva?

Les diría que no se dejen llevar por lo que dicen amigos, familiares o foros de pacientes. Lo más importante es elegir un profesional con el que puedan empatizar y con el que se sientan cómodas, ya que el espacio de consulta es el momento ideal para plantear dudas y miedos. Además, considero importante complementar el tratamiento de fertilidad con otras terapias como psicoterapia, meditación, alimentación saludable y medicinas alternativas. Estas herramientas son muy útiles en un proceso que puede ser largo y, a veces, frustrante, aunque no imposible.

• ¿Cuál es tu visión para el futuro de la ginecología y la medicina reproductiva, y cómo te gustaría contribuir desde tu lugar?

La medicina está en un constante avance, y eso representa un gran desafío para los profesionales, ya que debemos actualizarnos continuamente con los últimos estudios. Mi objetivo siempre es ayudar a mis pacientes. Hay muchísimo material relacionado con la inteligencia artificial aplicado al campo biológico y quirúrgico, y se están probando nuevos análogos farmacológicos que permiten ofrecer distintos tipos de tratamientos. Me gustaría seguir contribuyendo con mi formación y experiencia para seguir mejorando los resultados en la salud reproductiva de las mujeres.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @ginecoyfertilidad.ok

WhatsApp: 1133069241