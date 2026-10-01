Autoestima y valor propio desde adentro

CONTENT CARAS LIKE

Pasamos gran parte de la vida buscando afuera señales que nos confirmen que somos suficientes: la aprobación del entorno, el reconocimiento profesional o afecto. Sin embargo, depositar la propia valía en manos ajenas es una trampa silenciosa. Cuando la autoestima depende de la mirada del otro, cualquier brisa de crítica o desatención amenaza con derribar la estructura interna.

La trampa del espejo externo Desde una perspectiva transpersonal, el mundo exterior no define quiénes somos, sino que actúa como un espejo. Exigir que los demás reconozcan nuestro valor cuando nosotros mismos nos postergamos es como pedirle al reflejo en el espejo que sonría antes de hacerlo nosotros. Si no habitamos la propia certeza, aceptamos migajas emocionales y vivimos con el constante miedo a no ser elegidos.

Del ego a la reconexión con la esencia La autoestima tradicional suele enfocar sus esfuerzos en inflar la personalidad, acumular logros o pulir una imagen social. El enfoque transpersonal propone un camino a transitar, que funciona como un puente a las metas a alcanzar, en el proceso logramos desarmar las creencias y mandatos de lo aprendido, traerlo al consciente y modificarlo si es que no coincide con las necesidades actuales y coherentes, y así trascender el miedo para recordar quiénes somos en esencia. Tu valor no es una meta a conquistar ni un trofeo que se gana con esfuerzo, es una verdad preexistente que solo necesita ser habitada en presencia.

Claves para volver al centro:

Observar el diálogo interno: Identificá si te tratás con la misma empatía que ofrecés a los demás.

Identificá si te tratás con la misma empatía que ofrecés a los demás. Integrar la historia personal: Dejá de ocultar las fracturas para encajar; en la aceptación profunda habita la verdadera fortaleza.

Dejá de ocultar las fracturas para encajar; en la aceptación profunda habita la verdadera fortaleza. Sostener límites amorosos: Decir "no" al afuera cuando algo no vibra con tus necesidades es la forma más honesta de decirte "sí" a vos misma.

Reclamar el poder personal exige dejar de demandar en el otro y poder mirarte desde la presencia de tu valor interno, el afuera deja de definirte y comienza a alinearse con tu propia verdad.

Coach Transpersonal & Memoria Celular

Espacio para destrabar patrones repetitivos y reprogramar bloqueos de raíz. Desde una sesión inicial de Enfoque, diseñamos tu proceso ideal para transformar tu camino a medida, para recuperar tu bienestar real.

Lorena Elizabeth Araujo

Terapeuta Transpersonal

Reprogramación Memoria Celular

Whatsapp: +54 9 1168022152

IG: @enfoqueluminico