El origen de Raíz de Fuego: cuando el retorno al interior transforma la propia fuerza

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Raíz de Fuego nace de una pregunta que acompañó durante mucho tiempo a su creadora: ¿qué sucede cuando una mujer, después de atravesar situaciones que intentaron apagarla, decide volver a encontrarse consigo misma?

La respuesta comenzó a tomar forma en el propio nombre del proyecto. Raíz de Fuego representa volver a las raíces para recordar el poder que siempre estuvo ahí.

“Raíz” remite a la importancia del trabajo interno: volver hacia adentro, revisar creencias, reconocer heridas, cuestionar lo aprendido sobre una misma y reencontrarse con la propia identidad, más allá de las expectativas ajenas.

“Fuego”, en cambio, representa esa fuerza interna que, aun después de determinadas experiencias, permanece. Una fuerza vinculada con la posibilidad de recuperar la propia voz, elegir, poner límites, tomar decisiones y volver a confiar en la propia percepción.

Volver a construir la relación con una misma

El proyecto parte de la unión entre profundidad y fuerza: mirar hacia adentro para recuperar el poder hacia afuera. Desde esa perspectiva, Raíz de Fuego busca acompañar especialmente a mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género.

Su propuesta reconoce la importancia de las instancias legales, judiciales y sociales, pero también pone el foco en una dimensión que muchas veces queda en segundo plano: la reconstrucción de la relación con una misma.

Preguntarse qué se quiere a partir de ese momento, cuáles son las propias necesidades, qué límites es necesario establecer, qué sueños quedaron postergados y qué partes de la identidad se desean recuperar forman parte de ese recorrido.

“Después de atravesar una experiencia que intentó definirte, también existe la posibilidad de preguntarte: ¿quién elijo ser a partir de ahora?”, plantea su creadora. Esa pregunta constituye una de las raíces de la iniciativa.

Raíz de Fuego busca así crear un espacio donde cada mujer pueda detenerse, escucharse y comenzar a reconstruirse desde un lugar diferente. No desde la idea de convertirse en alguien nueva, sino desde la posibilidad de reencontrarse con la mujer que siempre estuvo ahí.

En esa construcción también aparece el sentido más profundo de su nombre: la raíz es aquello que sostiene y el fuego, aquello que transforma. Entre ambos conceptos se encuentra la fuerza que el proyecto busca volver a poner en primer plano.

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