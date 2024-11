CREDITO CARAS

Todos nacemos de una madre, venimos al mundo a través de otra persona que nos nutre, nos cobija, nos protege dándonos un ambiente seguro, necesario para que nos desarrollemos como individuos y podamos forjar una identidad. En la interacción entre el niño y su madre, ésta le otorga parte de su psiquismo para constituir el suyo. Por su parte el pequeño encontrará satisfacción en el cuidado, motivación y estímulos que recibe y de ese modo iniciará el proceso de crear su YO.

Cuando la función materna cumple su rol de manera adecuada, el niño crecerá teniendo una imagen muy positiva de sí mismo y de las relaciones humanas sanas. A través de esta función, el niño aprende a regular sus emociones, desarrollar la confianza en sí mismo y establecer relaciones saludables con los demás. La madre refleja y valida experiencias y emociones del niño, lo que le permite desarrollar una imagen positiva de sí mismo. Por otro lado, es importante comentar que la función materna puede ser cumplida por cualquier persona con la capacidad de brindar ese rol, a veces por circunstancias de la vida la mamá que trae al mundo a un niño no está o no puede estar entonces, una abuela, una tía, una madre adoptiva o, incluso, un papá, pueden cumplir con ese rol. Muchas veces un padre debe ejercer ambas funciones, así como sucede con madres que están solas, lo importante es que al niño no le falte ese amor o ese sostén desde el principio.

Pero, ¿qué sucede cuando la función materna está ausente o es deficiente?

En este caso los efectos son significativos en una persona y muy negativos. Es común observar dificultades en el desarrollo de la autoestima, la regulación emocional se ve afectada así como la capacidad de establecer relaciones saludables, en muchos casos se manifiesta depresión en la adultez, ansiedad y hasta trastornos de personalidad.

El apoyo emocional a aquellos niños que carecen de la presencia de un rol materno es fundamental, la creación de un ambiente seguro y amoroso es vital a futuro para prevenir situaciones negativas. También es necesario destacar que si una madre siente que no cumple convenientemente con este rol, puede buscar ayuda, consejo profesional y apoyo que oriente sobre la misma, recordemos que hay madres que se convirtieron en tales sin haber tenido en sus vidas una función materna positiva.

Datos de contacto:

Instagram: @salgaston

Mail: [email protected]