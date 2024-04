CREDITO CARAS

La infertilidad es un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Detrás de esto, hay una realidad emocional muy profunda.

Para los que luchan por concebir, la infertilidad, es una experiencia de duelo constante, una montaña rusa de emociones y desafíos.

En el recorrido, aprendemos cosas que nos marcan para siempre. Se crece y cada día, te hace más fuerte.

Para comprender porque se dice que la infertilidad, es vivir en constante duelo, primero debemos entender ¿Qué es un duelo?

Es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida.

Y ¿por qué en el camino de la reproducción asistida, hay duelos?

Quienes se someten a tratamientos, suelen tener altas expectativas de éxito, pero muchas veces no se obtiene rápidamente el resultado deseado, y pueden requerir de varios intentos hasta lograrlo.

Hay mucha ilusión que se desvanece rápidamente, después de un test negativo, de un tratamiento que no funcionó, un embarazo ectópico, un aborto espontáneo, una palabra tan profunda como: No hay latidos, porque ese embarazo no progresó…

Es la tristeza de ver a los demás embarazarse fácilmente, mientras vos te cuestionas por qué te cuesta tanto.

Es la frustración de someterse a pruebas médicas y procedimientos invasivos, de invertir tiempo, energía y recursos, donde el camino es incierto, el tiempo transcurre, y se sigue sin lograr el mayor deseo que es, tener un hijo.

Estos duelos pueden variar en intensidad y duración dependiendo de una persona a otra.

Además, este duelo generalmente, se vive en silencio.

La infertilidad no es un tema fácil de abordar, la falta de comprensión social o desconocimiento, pueden hacer que las personas afectadas se sientan aisladas y solas en este proceso.

Por eso es muy importante tener una red de apoyo en este camino, para gestionar estas emociones y afrontar los desafíos asociados a este proceso.

No estás sola. Te merecés que tu sueño se haga realidad.

Como doula en fertilidad, brindo sesiones de acompañamiento para transitar la búsqueda.

Trabajamos en conjunto para fortalecerte, aprender a cultivar la paciencia y descubrir la fuerza interna que no sabés que tenés.

Para más información, podés encontrarme en mi IG @mamaportratamiento

Whatsapp: 1164650022

Lic. Luciana Muñoz