La Mala Pub: una experiencia gastronómica moderna y de calidad

View this post on Instagram

👽 En cualquier otro Viernes, antes, estábamos acá, ardiendo como siempre. Pero no tiremos nada abajo porque la vibra no la perdimos, las ganas de bailar... ¡menos! Como no podía ser mejor, #LaMalaEnTuCasa esta cada vez más cerca de todxs, agrandamos el mapa de alcance, sumamos promociones, y te traemos los mejores DJ SET para que muevas el cuerpito en el mejor rincón de tu casa 👽 Mañana Sábado con @colordelsol 😏 BIEN MALITA. ¿Qué tema te gustaría que COLOR pase? Dejalo acá abajo que no se nos va a escapar uno 😈💜