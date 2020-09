Analía Ramírez comenzó hace un tiempo a interiorizarse en las diversas disciplinas de sanación holística, ya que había descubierto muchas herramientas para el equilibrio energético y emocional que la ciencia occidental no ofrecía. Hoy nos detalla como ha sido este camino hasta la actualidad. “Comencé a formarme en astrología y como terapeuta floral. En tal sentido, como siempre digo, cuando descubrimos este mundo maravilloso, nos adentramos en un viaje de ida sin dudas. También cuento con conocimientos en otras técnicas como el tarot, los registros akáshicos, la meditación, el reiki”, destaca la profesional holística.

En la actualidad, Analía se encarga de brindarles a sus consultantes todo tipo de herramientas que ayuden al autoconocimiento y al crecimiento interior. “Ofrezco consultas combinadas, dependiendo de las necesidades del consultante y también de sus preferencias. Además, brindo talleres de formación para quienes quieran adentrarse en este viaje y conocer más sobre estas técnicas”.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes?

Actualmente, mucha gente busca una comprensión mayor de sí mismo, del entorno donde estamos inmersos y busca encontrar respuestas a preguntas existenciales: ¿Quién soy realmente? ¿Para qué ‘misión’ estoy acá? ¿Cómo puedo hacer frente a tal situación?

Poder tomar conciencia desde la astrología o desde el tarot y equilibrar esa energía con la terapia floral o el reiki puede ser el primer paso para sanar. El pasado, el presente y el futuro están escritos en un mapa del destino, pero eso no significa que no podamos cambiarlo. Ante todo, tenemos libre albedrío. Poder conocer ese mapa para evolucionar como seres es esencial para llevar una vida mejor. La mejor cura suele ser mirar hacia adentro, aprender quiénes somos. Y en esto, las disciplinas holísticas son una herramienta poderosísima para encontrar soluciones que de otra forma no son visibles.

¿A qué público apunta?

A todo aquel que quiera encontrar una manera diferente de ver el mundo, a quien quiera conocer el lenguaje del universo, que se expresa sin palabras, pero de forma perfecta y contundente. La energía universal y divina, entendida como algo superior a nosotros mismos, nunca falla. Lo importante es saber interpretar sus mensajes para sanar nuestro ser.

¿Qué tipo de vínculo se genera con el cliente?

El vínculo tiene que ser muy estrecho. Nadie puede pretender sanar sin empatía. En eso justamente es en lo que viene fallando últimamente la ciencia occidental. Tiene mucha comprobación empírica pero poco acercamiento a la persona como un todo. No somos entidades aisladas en este mundo; somos un todo energético inmerso en un todo superior. Si no equilibramos esa energía, todo el resto se descompone. La vida es un viaje de autoconocimiento y superación y en este viaje es en lo que trato de acompañar.

Datos de contacto: (54911)3043 0785 - IG: AR Sanacion Holistica - Fb: AR Sanacion Holistica - analiaramirezc@yahoo.com.