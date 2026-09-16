La Repostery: del sabor casero a un proyecto que busca seguir creciendo

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La historia de La Repostery comenzó mucho antes de que la marca tuviera un nombre. Hace ocho años, su creadora, Maria Amparo, empezó preparando las tortas de cumpleaños de quien hoy es su prometido y mano derecha en el proyecto. En ese recorrido descubrió no solo una facilidad para la pastelería, sino también un interés que con el tiempo se convertiría en un emprendimiento.

El 10 de junio de 2022 decidió darle vida formalmente a la marca. Los primeros pasos fueron con unos pocos budines, elaborados en la casa de sus padres con un batidor y la budinera de su abuelo, que todavía conserva. Mientras avanzaba con la carrera de Maestro Pastelero, comenzó a ampliar sus conocimientos y a desarrollar nuevos productos.

Una propuesta que busca acompañar momentos

Las primeras ventas fueron online y a través de distintas ferias de la ciudad, espacios que permitieron dar a conocer el emprendimiento y ampliar su alcance. Con el paso del tiempo, la carta también fue creciendo y La Repostery llegó a participar de eventos como EnTaza, en sus ediciones 2025 y 2026, experiencia que impulsó la incorporación de la parte cafetera.

Más allá de cada pedido, la marca busca que sus productos acompañen momentos importantes en la vida de las personas. Por eso, la atención y la presentación se convirtieron en dos de sus principales pilares, junto con el cuidado del packaging y el sabor casero que caracteriza a sus elaboraciones.

El próximo objetivo es abrir su primer local, con la intención de trasladar la esencia de La Repostery a un espacio físico y ganar alcance y visibilidad. A futuro, su creadora también mantiene el deseo de que el crecimiento del proyecto le permita trabajar junto a quienes fueron sus referentes dentro del mundo de la pastelería.



Celular: 3512039902

Mail: [email protected]

Instagram: @la.repostery10