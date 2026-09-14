De Dakota Fanning y Louisa Jacobson a Lisa Kudrow y Derek Hough: los mejores looks de los premios Emmy 2026

Dakota Fanning, Louisa Jacobson, Lisa Kudrow y Derek Hough se convirtieron en protagonistas de una jornada que reúne a las figuras más destacadas de la televisión internacional. La gala de los Premios Emmy 2026 marca un nuevo capítulo en la historia de la industria, con múltiples nominaciones y una alfombra roja que concentra la atención de medios y seguidores. La presencia de artistas consagrados y nuevas generaciones anticipa un evento diverso y representativo del presente audiovisual.

Los mejores looks de los premios Emmy 2026: De Dakota Fanning y Louisa Jacobson a Lisa Kudrow y Derek Hough

La ceremonia de los premios Emmy 2026 reunió a las principales figuras de la televisión y el entretenimiento internacional. Como cada año, el evento reconoce a las producciones más destacadas y a los artistas que marcaron tendencia en la pantalla, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la industria audiovisual. La alfombra roja se convirtió en el escenario donde actores, actrices y personalidades del espectáculo mostraron sus estilos.

Isabel Gravitt y Mark Ronson en los premios Emmy 2026

La gala, organizados por la Academia de Televisión, premió a las producciones más sobresalientes en diferentes categorías, desde dramas y comedias hasta miniseries y programas de variedades. En esta edición, las nominaciones abarcan una amplia variedad de títulos y talentos, reflejando la diversidad de propuestas que se destacan en la televisión actual. La alfombra roja, como cada edición, se convierte en un espacio central para lucir los atuendos más destacados.

Para la famosa alfombra azul, Dakota Fanning apostó por el clásico blanco y negro, pero lo llevó a una versión mucho más teatral y sofisticada. La actriz combinó un top negro strapless, ajustado al cuerpo y con delicados frunces que aportan textura, con una imponente falda blanca de cintura alta y gran volumen, que cae desde la cadera en numerosos pliegues hasta formar una silueta casi escultórica.

Lisa Kudrow y Dakota Fanning en los premios Emmy 2026

Por su parte Lisa Kudrow eligió el negro absoluto para su regreso a los Emmy y combinó elegancia clásica con un guiño a la sastrería. La actriz llevó un vestido largo de acabado satinado, de líneas rectas y escote sobrio, sobre el que sumó una chaqueta corta y estructurada con hombros marcados y amplias solapas satinadas, creando un interesante contraste de texturas.

Louisa Jacobson se inclinó por una sastrería de inspiración masculina y eligió un traje negro de Tom Ford con una construcción marcada, hombros definidos, solapas amplias y cierre cruzado. El detalle diferencial apareció en la pieza blanca que llevó debajo del blazer, una especie de blusa de inspiración masculina que sobresale desde el cuello y recorre el torso de manera irregular, formando un contraste gráfico contra el negro y sumando incluso un pequeño fleco en uno de sus extremos.

Louisa Jacobson y Derek Hough en los premios Emmy 2026

Derek Hough dejó de lado los tonos tradicionales de la alfombra roja y apostó por un traje completamente verde esmeralda, convirtiendo el color en el gran protagonista de su estilismo. El bailarín llevó un saco de doble botonadura, con solapas amplias y una silueta ligeramente oversize, confeccionado en un tejido de brillo sutil que potenciaba las distintas intensidades del verde con el movimiento. Debajo sumó una camisa del mismo tono y un accesorio de cuello integrado, mientras que el pantalón, también verde, se destacó por su pierna ancha, cintura alta y caída fluida.

Adam Brody y Shabana Azeez en los premios Emmy 2026

Nicole Kidman y Quinta Brunson en los premios Emmy 2026

Lisa Ann Walter y Zendaya en los premios Emmy 2026

Hanelle M. Culpepper y Noah Wyle en los premios Emmy 2026

Julia Garner y Richard Gadd en los premios Emmy 2026

Los Emmy 2026 se consolidaron como un evento que reúne talento, producción y estilo en un mismo escenario. La participación de artistas consagrados y emergentes aseguró una edición diversa y representativa del presente de la televisión. La variedad de looks y la presencia de figuras internacionales hicieron que cada aparición sea seguida con atención, generando un registro que acompaña la historia de los premios.