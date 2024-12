Las Cleo: Cecilia Soloaga Revoluciona la Moda Femenina con Diseño y Pasión por los Zapatos

CREDITO CARAS

Cecilia, ¿Qué te llevó a fundar Las Cleo y cómo has desarrollado tu enfoque en brindar una experiencia única a través de tus prendas?

A mí siempre me gusto la moda, desde muy chiquita me encantaba diseñar ropa, jugaba con telas y me ponía las sandalias de juguete (splendit) ahí me di cuenta lo coqueta que me gustaba estar en cualquier reunión familiar.

Mi tío era violinista del Colon Cacho Gambino en cada gala que yo iba a verlo me ponía un vestido con mis tacos.

Yo trabaje durante 6 años en una marca muy reconocida de indumentaria, era la encargada y sentía que no se me reconocía por todo lo que hacía, desde organizar el stock, la limpieza, encargarme de los otros empleados hasta vestir a jugadores de futbol que la marca era su sponsor. Fue cuando me di cuenta que quería ser mi propia jefa porque me sobraba espontaneidad, productividad e ideas.

Mis inicios fueron revendiendo zapatos en un puesto de una feria en Palermo, fue muy rápida la explosión de las ventas. Empecé a prestar atención en qué era lo que se vendía, lo que estaba de moda y lo que las mujeres querían.

Luego me acerco a una fábrica de zapatos donde el dueño Gastón Casa, me abre las puertas para poder comenzar a diseñar mis propios modelos, cabe destacar mi admiración por su talento como diseñador y fabricante del mejor calzado para mí de la industria Argentina.

Nace Las Cleo hace 14 años, nuestra marca evoluciono con esfuerzo y dedicación, cambiando constantemente, aprendiendo de nuestros errores y potenciando nuestras virtudes, pero sobre todo, escuchando y haciendo foco en las mujeres: nuestra razón de ser.

Mucha agua pasó, muchas cosas cambiaron pero lo que siempre se mantuvo con nosotras es un enigmático amuleto: el escarabajo alado que representa la eterna transformación, similar a cómo las mujeres enfrentamos la vida con fuerza, determinación y resiliencia. La energía que ponemos en nuestra marca se traduce en calidad de nuestros productos y el enfoque estético que no se negocia.

¿Cómo te inspiras en las tendencias actuales y en tu entorno al diseñar cada colección?

Me inspiro en la paleta de colores que van a estar en tendencia, los accesorios, las bases, cueros, texturas y ahí empiezo a crear, entre prueba y error. Me guío mucho con la moda europea para saber qué se va a venir en las colecciones siguientes y a esto le pongo mi impronta. Me ayuda mucho mi sobrina Azul Monzón para estar actualizada con lo que le gusta a las jóvenes de ahora.

Diseñar me apasiona, cada cambio de temporada es pensar en que cada mujer que use algún producto de mi colección se sienta empoderada.

En el contexto de programas como Gran Hermano, ¿cómo influye la moda y la percepción del estilo en la imagen pública de los participantes?

Lo que influye la moda y la percepción del estilo de la imagen publica de los participantes de Gran Hermano, trabajo bajo el asesoramiento indicado de la vestuarista Cecilia Lipovetzqy, Y DEJAME DARLE MI AGRADECIMIENTO POR CONFIAR EN MI TRABAJO COMO DISEÑADORA Y CAMBIARME LA VIDA.

Este va a ser mi segundo año trabajando en Gran Hermano siendo la única marca de calzado. Super feliz por esta nueva oportunidad, me encanta todo lo que implica estar trabajando para este gran programa.

¿Cuáles son las características distintivas de Las Cleo que te diferencian de otras marcas en el mercado?

La energía que le ponemos a nuestra marca diseñando nuestros productos en calidad, enfoque y estetica, avanzando hacia un futuro mas radiante. Somos una empresa cien por ciento Argentina, nuestros productos son hechos a mano.

¿Qué tipo de experiencias buscas crear para tus clientes al usar tus prendas, y cómo reflejan estas experiencias tu visión como diseñadora?

Lo que trato de buscar para mis clientas es que se sientan fuertes, sensuales, cómodas al usar Las Cleo. Se refleja mi visión viendo mis diseños en mujeres que se animan a pisar fuerte.

¿Qué tres consejos darías a quienes desean encontrar su propio estilo personal y expresarse a través de la moda?

Mis consejos serian, amor propio para tener la seguridad en si mismo que lo lleve a lograr su meta, confianza para perseguir lo que sueña, sin perder su estilo y acompañar a la moda, y por ultimo estar preparados mentalmente para los aciertos y desaciertos que surgen en el proceso.

Datos de contacto:

Para conocer más

Instagram: lascleok

www.lascleo.com