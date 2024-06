Laura Vallejos: Estilismo Imagen

CREDITO CARAS

Laura, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Estilismo Imagen surgió primero por mis ganas de superarme y porque desde muy chica me apasiona el mundo del estilismo. Esto me llevó a tomar muchos cursos perfeccionándome en cada área de la peluquería de forma profesional, mis comienzos fueron en el living de mi casa, poco a poco fui creciendo transformando mi pequeña peluquería en un gran emprendimiento, en un lugar más grande, con mi estilo personal.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En la actualidad contamos con una Escuela de peluquería donde damos cursos de forma presencial, como peluquería basica nivel 1 y 2, curso de maquillaje, curso de peinados, curso de Alisado sin formol, alguno de estos cursos también los damos de forma online. En la parte de peluquería también tenemos atención personalizada al público, servicio de depilación definitiva y entrevistas de asesoramiento de imagen para eventos. Con mucho amor, dedicación y profesionalismo ayudo a potenciar la belleza de cada mujer que me elige.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al futuro?

A mediano plazo quiero lograr potenciar y llegar a mas personas que les apasioné aprender de estilismo, imagen en peluquería de forma presencial y online, traspasar las fronteras logrando ayudar a crecer en este mundo a muchas personas, así como lo pude lograr yo.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Como Estilista, Instructora de peluquería y Asesora de Imagen, puedo diferenciarme de la competencia al ofrecer un enfoque personalizado y completo en la formación de mis alumnos. Mi amplia experiencia de 30 años en la industria de la belleza me permite brindar un nivel de conocimiento y habilidades superiores, así como estar al tanto de las últimas tendencias y técnicas. Además, mi habilidad para comprender las necesidades únicas de cada clienta y ayudarlas a sentirse seguras de sí mismos me permite destacar en el campo de la asesoría de imagen.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Lo que cambiaria es decirme a mi misma que me tenga confianza, que no escuche esa parte negativa que me daba inseguridad y miedo a la hora de tomar decisiones, que siempre que salimos de nuestra zona de confort logramos traspasar ese miedo llegar a nuestra próxima meta, volvería a elegir quien soy y en lo que me convertí gracias a mi pasión que es la peluquería.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Teléfono: 3406-457577

Instagram: @LAURAVALLEJOS.ESTILISMO.IMAGEN