Lic. Noelia Viski

Lic. Viski, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Me recibí de Licenciada en Nutrición en el año 2011, pero la nutrición tal y como me la enseñaron en la universidad me resultaba insuficiente.

Analicé que nutrirse era mucho más que sólo comer verduritas, que las personas que acudían a mí por ayuda, venían cargadas de historias dolorosas, de mucho peso cargado en el alma, de patrones de comportamiento dañinos, de historias familiares transgeneracionales pesadas, de heridas no sanadas y que todo eso afectaba el vínculo que tenían con el alimento y con ellos mismos.

Descubrí que la verdadera liviandad, va mucho más allá del peso que indique la balanza, que proviene de sentirse bien con uno mismo y con la vida que creamos para nosotros.

Que quien se ama, se nutre, se cuida y se hace bien.

¿Cuáles son los servicios que brinda como profesional?

Guío y acompaño procesos de sanación y transformación a través de diversas disciplinas como la nutrición consciente, la medicina ayurveda, la terapia holística transpersonal, el coaching holístico y el reiki.

Me dedico a abordar a la salud de manera integral, contemplando el todo que somos: cuerpo, mente, emociones, energía y espíritu.

Pero más allá de las herramientas y disciplinas que haya aprendido, descubrí que lo que ayuda a otros a sanar es el amor, por supuesto el amor hacia uno mismo. Y que esta medicina no tiene contraindicaciones ni efectos colaterales, y lo mejor es que es gratis y está al alcance de todos, sólo hay que saber en qué farmacia se vende (uno mismo).

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Justamente mi abordaje es integral de la salud, porque comprendí que toda enfermedad es producto y resultado de haber perdido la armonía en alguna de nuestras áreas, por eso no me enfoco en acallar los síntomas sino en encontrar y sanar las causas.

Datos de contacto:

Instagram / Facebook: @lic.noeliaviski

Email: [email protected]

Teléfono: 1127619061