Lic. Virginia Yodice: "Un tratamiento a distancia puede excelente, la calidez de lo personal en la comodidad de tu casa"

Virginia Yodice busca brindar a sus pacientes un servicio personalizado con base en una alimentación saludable y cuidada. La Licenciada en Nutrición charla hoy con Caras y nos cuenta como asesora a sus pacientes para lograr resultados de primer nivel. “Mucha gente tiene padecimientos que desconocía en base a una mala alimentación, como problemas en la piel o en sus órganos. Por eso, hago muchas preguntas y considero que la individualidad es fundamental. Tengo un cuadernito donde anoto todo para luego enviarles la devolución repaso todo lo que conversamos en la sesión”, comenta la Licenciada sobre su trabajo su trabajo diario.

Virginia explica que en cierta parte muchos problemas o afecciones de nuestro organismo están basados en una mala alimentación. Por ese motivo, la profesional hace un profundo análisis sobre cada consultante. “Intento conectar con la realidad de cada uno. Escucho lo que me dicen: si trabajan varias horas, si tienen familia o viven solos. Veo su historia clínica, porque muchos a su vez arrastran colesterol de unos años, o tienden a engordar o tiene problemas intestinales”, remarca.

¿Qué patologías son las tratadas en el consultorio o ahora, en esta modalidad a distancia?

Antes, casi todo era sobrepeso y es algo en lo que me encanta acompañar. Pero ahora la alimentación en el buen sentido está de moda. Hay una preocupación por comer bien, pero lo que más me alegra es que la gente está tomando conciencia de que realmente puede mejorar su vida. Una buena alimentación mejora el ánimo y da más energías. A su vez, hace que el cuerpo no padezca distenciones ni malestares. Es importante entender cómo con medidas simples esa enfermedad o patología que no podían controlar se estabiliza.

Pacientes renales, hacen una evolución mucho mejor con acompañamiento nutricional y para la parte de cáncer, por ejemplo, es increíble como un acompañamiento adecuado (sobre todo cuando los rayos impiden tragar bien o la quimio trae mucho malestar) es determinante en la evolución de la enfermedad. De a poco se va entendiendo socialmente que los nutricionistas somos mucho más que “dietas” para adelgazar, aunque seamos grandes compañeros en ese recorrido.

¿Una buena alimentación ayuda a combatir y prevenir enfermedades?

Totalmente. Pese a lo que se cree, lo genético en general, afecta muy poco a nuestra salud. Las decisiones que tomamos, como comer bien, no fumar y hacer ejercicio pesan más sobre qué enfermaron nuestros padres. Es increíble.

Hoy, además, sabemos que se vive un universo adentro nuestro. La microbiota intestinal, que la modificamos según los hábitos alimentarios y de vida que tenemos, es determinante para nuestra salud en general.

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de las sesiones?

Hago muchos talleres, recorro lugares y comparto. Ahora en cuarentena empecé con las sesiones online y tengo gente de distintos lugares del país. Cuando cese el aislamiento volveré al consultorio, pero seguiré con lo virtual.

La verdad está en realizar un trabajo de detectives viendo por dónde empezar. Con estas formas encontré que, para las dos partes, es una experiencia muy satisfactoria. ¡Ahora que arranqué, no paro!

Lic. Virginia Yodice (Mat. 619)

