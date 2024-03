Little Julepita: salir de la zona de confort con estilo propio

CREDITO CARAS

Julieta, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La historia detrás de Little Julepita es el resultado de un profundo anhelo de crear algo propio, con mis valores y mi identidad; donde pudiera gestionar mi tiempo y sentirme genuinamente motivada. Con una formación en Ingeniería Industrial y una trayectoria laboral que abarcó varias empresas, incluyendo casi once años y medio en la Industria Farmacéutica, siempre sentí que no encajaba del todo en el sistema empresarial convencional. Esta sensación de desajuste me llevó a explorar qué era lo que realmente me apasionaba. Y descubrí que siempre me gustó la ropa de bebés y que algo podía llegar a hacer con eso que tanto me gustaba. Fue entonces cuando decidí sumergirme en el mundo del emprendimiento y así nació Little Julepita.

Renunciar a mi trabajo estable no fue una decisión fácil, pero estaba dispuesta a embarcarme en el desafiante camino del emprendedorismo para seguir mi pasión.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Little Julepita es un lugar soñado donde ofrecemos una amplia gama de prendas, desde talle recién nacido hasta 3 años, con la premisa de encontrar todo en un mismo lugar. Desde bodies y calcitas hasta outfits súper cancheros para eventos especiales, como vestidos y saquitos. Además, ofrecemos una variedad de accesorios esenciales para bebés, como baberos, porta chupetes, mantitas y mucho más.

Para nuestros clientes en la Ciudad de La Plata, los invitamos a visitar nuestro Showroom ubicado en City Bell, donde podrán ver y sentir la calidad de nuestras prendas de primera mano. Y para aquellos que están más lejos, les ofrecemos la comodidad de nuestra Tienda Web (https://littlejulepita.com.ar), con envíos a todo el país.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Proyecto que Little Julepita se consolide como una marca reconocida por la calidad y la originalidad de sus prendas para bebés. Mi idea, como Ingeniera Industrial, es poder lanzar mi propia línea, aplicando todos mis conocimientos en los procesos productivos, desde la compra de telas hasta el diseño y la distribución de las prendas.

Planeo perfeccionar y agilizar cada paso del proceso productivo, asegurando la máxima calidad en cada prenda.

Con el tiempo, espero que mi marca se convierta en un referente en la industria de la moda infantil, reconocida por su calidad, estilo y compromiso con la excelencia en todos los aspectos de nuestro negocio, pero siempre, que sea reconocida por portar mi identidad para poder hacerla diferente al resto de las opciones del mercado.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que nos diferencia es el compromiso y la pasión que ponemos en cada aspecto de nuestro negocio. Actualmente, Little Julepita es más que una marca de ropa para bebés; es el resultado de mi búsqueda personal por la realización y la autenticidad en el mundo empresarial.

Nuestro compromiso va más allá de ofrecer productos de calidad; se trata de crear un vínculo con nuestros clientes, asegurándoles que están adquiriendo no solo prendas, sino también una experiencia memorable.

Datos de contacto:

Instagram: @littlejulepita

WhatsApp: 2216205090

Web: https://littlejulepita.com.ar