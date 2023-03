Lord's Boutique, La llave de la moda

CREDITO CARAS

Julio, ¿qué podes decirnos de la temporada de invierno?



Nosotros ya conformamos el stock para la temporada, tomando en cuenta que somos una Boutique multimarca y, a su vez, contamos con marcas propias. Estamos abocados a captar el segmento de talles especiales, tanto en indumentaria como en calzados, lo cual nos ubica en la propuesta más completa y calificada para el público argentino.



¿Cómo te afecta la imposibilidad de importar?



Lo vivo con una gran angustia. Entre agosto y octubre de 2022, viajé a Italia y Estados Unidos, buscando novedades, lo cual, hoy es infructuoso porque no podemos acceder a esas nuevas opciones. Nuestro diferencial es crear moda y marcar tendencia y la traba a la importación nos afecta porque aquí no hay talleres que puedan reproducir los modelos europeos, porque no existen ni las telas ni los colores. Esta falencia la suplimos con el acompañamiento que hacemos al cliente, aconsejando y personalizando cada decisión al elegir ropa y zapatos.



¿Contamos que va a pasar en abril?



En Lord's Boutique creamos en su momento el club de los sacos verdes, que los brindamos a las celebridades apuntando a reconocer su trayectoria y su don de gente. En abril haremos un nuevo desfile para homenajear a los elegidos y hacer más grande al club. La cita es en el Golf Club de San Antonio de Padua.



¿Sos consciente de lo que pasa hoy con la indumentaria, en Argentina?



Plenamente y eso me causa tristeza

Porque tengo muchas ideas y proyectos pero no puedo concretarlos, porque no hay fabricante que se anime. Lord's Boutique trabaja con modelos exclusivos, buscamos que cada cliente se sienta único y los fabricantes están acostumbrados a trabajar en serie. Todas nuestras marcas ofrecen exclusividad, nuestras propuestas involucran sólo lo mejor.