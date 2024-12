Los sobrevivientes

CREDITO CARAS

Por eso mismo, está claro que cuando nuestra mente detecta peligro nos prepara salvaguarda nuestra integridad física. He aquí dónde descuidamos nuestro lado emocional; porque todo suceso por más que hayamos generado una respuesta acorde a la circunstancia y su debida resolución, nos deja residuos psicoemocionales, más conocidos como crisis debido al shock por el impacto y la magnitud con la que nos atraviesa. Entonces debemos permitirnos entender que toda crisis no asistida a tiempo, puede mutar en traumas que nos se vuelvan patrones que nos limiten en determinar acciones por nuestros propósitos. Cómo por ejemplo las dudas que son la antesala de un próximo miedo que provoca aún más temores a la hora de emprender proyectos, objetivos afectando nuestro sentido con respecto a lo existencial. En resumidas, está bien dudar de toda duda que surja, pero jamás, nunca jamás dudes de ti, de tus aptitudes y capacidades del Ser. He aquí que cuando surjan dudas preguntarnos si son reales; ¿de dónde vienen? ¿Qué los provoca? ¿Qué o quién los crea y los ubica en nuestra vida? Detrás de toda duda; al costado de cada miedo, siempre hay un conflicto psicoemocional por resolver, más descodificar y eso se gestiona a través de la Biodescodificación.

Encontrate y encontra a Cristian Arnedo en: https://www.instagram.com/arnedo_c/