Lucía González: Innovación y Personalización en el Arte de la Micropigmentación

• Lucía, ¿qué te inspiró a convertirte en micropigmentadora y cómo comenzaste tu carrera?

Desde muy joven, siempre me sentí atraída por la estética en todas sus ramas. Me apasionaba ver cómo pequeños cambios podían realzar la belleza natural de las personas. Sin embargo, fue en 2020, durante la pandemia y con el uso constante del tapabocas, cuando realmente descubrí el poder que tienen las cejas en la expresión del rostro. Al cubrir la mitad inferior de la cara, me di cuenta de que las cejas podían transformar completamente la expresión y brindar confianza. Ese descubrimiento me llevó a profundizar en la micropigmentación, ya que entendí cuánto impacto puede tener en la imagen y autoestima de una persona.

• ¿Cuáles son las tendencias actuales en micropigmentación y cómo eliges los estilos que ofreces a tus clientas?

Las tendencias actuales en micropigmentación se centran en la naturalidad y la personalización, ya que cada vez más personas buscan resultados sutiles y realistas. Técnicas como Nano Strokes o Powder Brows son las más elegidas, y la combinación entre ambas técnicas es lo que más se destaca en este momento.

• Los trabajos de micropigmentación requieren un proceso muy personalizado. ¿Cómo te aseguras de que cada clienta se sienta cómoda y satisfecha con el resultado?

La comodidad y satisfacción de cada clienta son mi prioridad, y me aseguro de lograrlas con varios pasos clave. Primero, antes de comenzar el procedimiento, realizo una consulta detallada para entender sus expectativas, estilo de vida, carácter, personalidad y el resultado deseado. Durante esta conversación, hablamos de detalles como el diseño y la forma de sus cejas, y hacemos pruebas de color en la piel para que se sientan seguras sobre el tono final.

Luego, paso al diseño previo en su rostro, donde dibujo la forma de las cejas y ajusto detalles hasta que estén completamente a gusto. También ofrezco la opción de ver el diseño desde diferentes ángulos, con la iluminación adecuada, para que tengan una visión clara de cómo lucirá el resultado.

Durante el procedimiento, mantengo una comunicación constante para asegurarme de que se sientan cómodas en cada momento, ajustando cualquier detalle que necesiten. Al final, les doy indicaciones personalizadas para el cuidado posterior y agendamos una cita de retoque para asegurarnos de que el resultado se mantenga según lo planeado. Este proceso personalizado permite que cada clienta tenga una experiencia única y logre el resultado ideal que busca.

• ¿Cómo ves el futuro de la micropigmentación y qué nuevos desarrollos o técnicas te entusiasman más?

Veo el futuro de la micropigmentación lleno de avances, tanto en técnicas como en herramientas, que permitirán lograr resultados cada vez más naturales y personalizados.

Estoy atenta a nuevas tecnologías en pigmentos y agujas, que se vuelven más finas y seguras cada año. Los pigmentos están evolucionando para ofrecer una gama de colores más amplia y duradera, con fórmulas veganas e hipoalergénicas que minimizan las reacciones en la piel. La investigación en este aspecto es fundamental para garantizar que los colores mantengan su tono original por más tiempo, sin virajes indeseados.

Como micropigmentadora, mi objetivo es ofrecer un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada persona. Además de especializarme en cejas, estoy ampliando mi formación en micropigmentación de labios y delineado de ojos, para poder ofrecer un diseño integral y personalizado del rostro. Esta formación adicional me permite perfeccionar cada detalle y brindar a mis clientas una experiencia aún más completa y satisfactoria.

Por otra parte, mi pasión por la micropigmentación va más allá de la estética; también quiero contribuir a la recuperación emocional y autoestima de mujeres que han atravesado situaciones difíciles. Me entusiasma aprender la técnica de micropigmentación de la areola mamaria para ayudar a aquellas que, a causa del cáncer, han perdido esta parte tan importante de su identidad. Poder aportar algo positivo en sus vidas es una motivación inmensa para seguir formándome y ofrecer un servicio verdaderamente transformador.

• Además de la micropigmentación, ¿hay otros aspectos de la belleza o el bienestar que te apasionen y complementen tu trabajo?

Además de la micropigmentación, amo maquillar, realizar masajes terapéuticos, tratamientos estéticos corporales y todo lo relacionado con el cuidado del rostro. Estos servicios forman parte de mi compromiso con el bienestar integral. Mi objetivo es ayudar a cada persona a resaltar su belleza natural y sentirse en equilibrio, cuidando tanto su apariencia como su bienestar general.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @luciagonzalez.bm

WhatsApp: +598 98 410 702