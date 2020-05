Lucía Marianetti Scagliotti: técnica en gastronomía y creadora de Picnic

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Al principio, la idea surgió de la necesidad de trabajar desde casa de manera autónoma para poder manejar mejor mis horarios y equilibrar mi profesión con el cuidado de mis hijos. Conforme pasó el tiempo, descubrí que ser emprendedora es a veces una tarea difícil, pero mucho más gratificante de lo que pensé. Ya no me imagino trabajando de otra manera.

¿Qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Las mujeres estamos acostumbradas a ser malabaristas, socialmente se nos exige que “podamos” con todo: la familia, el trabajo, la vida social, el estudio… ¡y todo eso por supuesto sin descuidar nuestra apariencia! Si bien me parece algo en líneas generales muy injusto, creo que a la hora de emprender y liderar, esto tiene su lado positivo, precisamente nuestra capacidad de ser un pulpo y encargarnos de varias tareas a la vez, es nuestra mayor virtud.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi emprendimiento empezó solo con la venta de algunas variedades de granola. Cuando llegó la época navideña, decidí ofrecer opciones de budines temáticos y planifiqué todo como para vender nada más que 50 unidades; ¡terminé vendiendo casi 400! Y como todos me pidieron que los siguiera haciendo, al día de hoy, a las granolas, se sumaron budines y panes artesanales.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Lo más difícil que me ha tocado vivir es el estado de cuarentena ocasionado por la pandemia de coronavirus. Lamentablemente tuve que parar la producción ya que se complicó el acceso a materias primas y la distribución de los productos. Lo positivo es que, como amo los desafíos y me encanta experimentar cosas nuevas, desde hace unos meses me sumé a Essen como emprendedora, lo cual me permitió seguir teniendo un ingreso. Trato de que todas las situaciones negativas me dejen una enseñanza. Ser emprendedor muchas veces significa enfrentarse a situaciones que causan mucha incertidumbre, y si no aprendemos a manejar eso, es muy fácil frustrarnos.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

¡Muchísimo! Es una herramienta súper importante y muy útil para cualquier emprendedor. Las redes sociales, en mi caso uso Instagram, me permiten llegar a un montón de gente que de otra manera no podría. Puedo compartir mis productos, mis recetas, usarla como plataforma de ventas y mantenerme constantemente comunicada con mi público y mis clientes. Es importante como emprendedores encontrar nuestro estilo de comunicación, en mi caso trato de hacerlo con histrionismo y sin hipocresía.

