Marianna, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Mainumby nació en enero de 2023, cuando decidí emprender con la propuesta de una persona que me ofreció ser revendedora. Poco después, decidí seguir mi propio camino, comenzando a ofrecer las prendas de casa en casa con una valija en el auto. Así nació la idea de abrir un showroom en mi hogar, que complementa mi trabajo como docente durante la semana.

Seis meses después, el crecimiento de Mainumby se hizo evidente. Con la apertura de nuestro Instagram, el interés en nuestras prendas exclusivas y de alta calidad creció, y recibí una invitación para participar en un programa de televisión en Buenos Aires. Este reconocimiento me hizo sentir que estábamos en la dirección correcta.

¿En qué proyectos estás incursionando?

Mainumby está a punto de lanzar su propia línea de campo, con una oferta innovadora que incluirá ropa para embarazadas, talles especiales y diseños de vanguardia. Estoy profundamente agradecida y emocionada por este nuevo capítulo.

¿Cuáles fueron las claves del éxito de Mainumby?

A lo largo del camino, he aprendido que emprender no es tan sencillo como parece. Desde la necesidad de registrar la marca hasta los desafíos del packaging, cada paso ha sido una lección valiosa. Mi experiencia me ha enseñado que el éxito está en la voluntad de perseverar y en la fe en uno mismo. Nunca sabremos lo que somos capaces de lograr si no lo intentamos.

Gracias por ser parte de esta aventura. ¡Espero seguir creciendo y compartiendo más logros con ustedes!

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Localidad: Ruiz de Montoya, Misiones

Celular: 3743-518221