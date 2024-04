María Gabriela Zoricich: Inspirando la solidaridad en el Norte Argentino

CREDITO CARAS

En el vibrante tejido social del Norte Argentino, destaca una figura cuyo compromiso con el progreso y la solidaridad ha sido reconocido con el prestigioso Premio a la Mujer del Año. María Gabriela Zoricich es una respetada odontóloga y fundadora de NOA (Núcleo de Odontólogos Asociados), quien ha dedicado su vida profesional no solo a la excelencia en el campo de la odontología, sino también a inspirar a otros y a contribuir activamente al bienestar de su comunidad.

- ¿Cómo se sintió al enterarse de que había sido galardonada con el Premio a la Mujer del Año en San Salvador de Jujuy?

Cuando recibí la llamada de Ruben Gurnier, el productor y organizador del evento, me sentí completamente sorprendida y honrada. Fue un momento de enorme felicidad, ya que no esperaba recibir este reconocimiento, especialmente siendo una impulsora del empoderamiento de las mujeres, que es lo que me motiva cada día. ¡Me dio una gran satisfacción!

- ¿Cuáles son sus expectativas para el año 2024?

Mis expectativas para este año se centran en seguir impulsando a todas las mujeres a crecer y creer en sus fuerzas y sueños. Creo firmemente en el poder del amor, la convicción y el estudio para alcanzar metas. Además, quiero continuar contribuyendo al bienestar de mi comunidad y expandir nuestras iniciativas sociales.

- ¿Cómo influyó este premio en sus proyectos futuros?

Este premio me abrió muchas puertas nuevas y me permitió conocer a muchas mujeres emprendedoras que luchan por sus sueños. Fue una experiencia única que me conectó con personas comprometidas socialmente. Además, Ruben Gurnier me ha incluido en muchas de sus actividades, lo que me ha permitido adentrarme en un mundo hermoso rodeado de gente comprometida y emprendedora.

- ¿Una de esas actividades será tu participación en el evento que se realizará en Salta el 10 de marzo?

Sí, estoy muy emocionada de participar una vez más en este evento que se caracteriza por dar visibilidad al trabajo social responsable y comprometido que realizan las mujeres en la sociedad. Ser parte de esta iniciativa me llena de orgullo, ya que tiene por objetivo despertar la solidaridad en muchas provincias argentinas desde hace nueve años. Es un honor para mí contribuir a esta causa tan importante.

- Además de su labor como odontóloga, ¿qué otras actividades realiza y qué la motiva a llevarlas a cabo?

No solo ejerzo como odontóloga, sino que también amo emprender e impulsar a otros profesionales a crecer en su profesión. En NOA también ayudamos a diferentes merenderos atendiendo gratuitamente a niños, cumpliendo con nuestro rol social como profesionales de la salud. Somos un grupo de profesionales formados en el área estética odontológica, estética corporal y facial y salud en general. Creo firmemente en el impacto positivo que podemos tener en nuestra comunidad, y eso es lo que me motiva a seguir adelante.

NOA Salud Jujuy: Necochea 566 Centro, San salvador de Jujuy

IG: @noa.jujuy

NOA Salud Mendoza y Chile: Mariano Moreno 240, San Martin-Mendoza,

IG: @noa.salud.mendoza @noasalud.chile