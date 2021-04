Mariana Palacios: la Mannequen lanza al público su marca exclusiva de zapatos para nenas

Mariana Palacios se define como una amante del diseño y los zapatos, motivo por el que decidió formar Clarisse, su marca propia de calzado para las más pequeñas. Con un estilo francés que la inspira constantemente, la modelo busca ofrecer con sus diseños un producto único y de calidad en el mercado. “Me destaco por mis materiales en tonos finos, los accesorios bordados a mano, hasta el packaging en tonos pasteles. También me gustan las reminiscencias de cuentos infantiles de la infancia en donde veía de chica esos zapatos de las princesas de cuento”, destaca Mariana.

¿Cómo se relaciona tu carrera de modelo con la creación de la marca?

Desde hace 18 años que trabajo como mannequen y modelo, haciendo trabajos acá y fuera de Argentina. La verdad es que la experiencia de conocer tanto de moda (sobre todo la alta costura que es tan minuciosa y detallista en el arte) y el proceso de crear vestidos, me han enseñado y me han dado las herramientas para poder crear en este caso un zapato.

Ese apasionante mundo junto a la calidad de cada pieza, me llevaron a convertirme en una diseñadora minuciosa, sumado a la mano de obra especializada. El hecho de querer crear mis diseños, también me llevó a tomar clases particulares durante un tiempo para hacer no solo la moldería, sino también realizar un calzado con cada uno de sus pasos.

¿Por qué calzado para niñas?

Muchas madres y abuelas me lo han aconsejado durante mucho tiempo. Quieren para las nenas zapatos finos, con diseño, cómodos y diferentes, siempre brindado la mejor calidad y confort.

¿Qué tipo de calzado querés brindar?

Los zapatos son piezas delicadas, en este caso, con detalles de bordados de flores, mariposas, colibríes, libélulas, zorros, cristales y con diferentes materiales. Eso los hace distintos. Hay diseños en cuero y también en sintéticos y telas como el Jean, por ejemplo. Las edades van desde no caminantes o bebés hasta las pre adolescentes, llega la curva hasta el número 38.

¿Por qué te gustaría que la marca sea reconocida?

Me encantaría que las nenas puedan tener un zapato cómodo y único que las haga sentir especiales y que al usarlos puedan relucir. Yo también he sido niña y en mi época no había zapatos lindos. Me encantaba cuando alguna prima o amiga traía un zapato de afuera que tenía algún detalle que los hacía encantadores. Uno soñaba con poder tener eso lindo que nos hacía sentir felices. Eso es lo que quiero brindar con Clarisse.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

A través de Instagram o por showroom de manera particular pueden comprar los calzados. También realizamos envíos a cualquier punto del país y al exterior.

Más Información en : Instagram: clarisse_zapatos // PH: Eduardo Costantini y Daniela Ruiz