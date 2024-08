Mariela Kreimer nos cuenta del éxito y la repercusión de su Diplomado en Decodificación Integral

CREDITO CARAS

¿Qué es lo más atractivo de participar del Diplomado en Decodificación Integral?

Los alumnos se fascinan porque es un nuevo paradigma de vida donde todo “dolor” cobra sentido y pasa a transformarse en oportunidad.

Encuentran explicación a síntomas, enfermedades y comportamientos de forma precisa entendiendo cómo funciona el cerebro pudiendo así cambiar sus vidas por completo.

Pueden comprender que nada es casualidad que todo tiene su lógica y su forma de cambiar. Aprenden a ayudar a los demás como consultores y a vivir en plenitud y libertad.

¿Cuál es el papel de la Decodificación Integral en la comprensión y abordaje de síntomas o desafíos personales?

La labor principal de la formación es que tras un síntoma o situación de dificultad se adquieran habilidades para descubrir su origen emocional y gestionarlo para su evolución personal.

Se adquieren conocimientos para aplicar de forma personal y profesional.

Se integran la Descodificación Biológica, la Neurociencia Aplicada, el Coaching y la Programación Neurolingüística brindando a sus participantes múltiples herramientas de acceso para la resolución de conflictos, en un marco preciso y pragmático.

¿Qué casos que haya abordado a través de la Decodificación Integral la sorprendieron por sus resultados?

Uno de los casos más sorprendentes fue trabajar con una mamá representando a su hija de dos años por una miocardiopatía dilatada y que empiece a mejorar gradualmente hasta obtener el alta completa con un corazón sano, fue de lo más emocionante que viví.

También tengo muchos casos de Celiaquía que actualmente lograron volver a una dieta normal con controles médicos que acompañan el proceso y uno de ellos es alumno del Diplomado, eso me parece poético, él compartiendo su experiencia a sus compañeros es pura inspiración, no me deja de emocionar cada vez que lo escucho.

Otro caso increíble fue un muchacho con PITIRIASIS RUBRA PILARIS una enfermedad autoinmune “crónica” muy dolorosa que produce que constantemente se esté renovando la piel del 95% del cuerpo. Luego de investigar su origen emocional y decodificarlo, no volvió a presentar más síntomas.

He trabajado con cientos de diagnósticos médicos con resultados exitosos, pero, nunca dejo de sorprenderme de la precisión de la Decodificación. Todo lo que parece ilógico, doloroso o imposible de explicar, cobra sentido y se puede cambiar, es absolutamente maravilloso entender cómo funciona la mente humana.

¿Se puede realizar de forma remota?

Sí, claro, el diplomado es Online e Internacional. En este momento hay alumnos de Argentina, España, Nueva Zelanda, Uruguay, Paraguay y Australia.

¿Está abierta la inscripción?

El Diplomado puede realizarse en vivo o en diferido todo el año. En este momento por el mes de Agosto 2024 hay una promoción especial para abonarlo con 50% de descuento y cuotas para que sí o sí puedan sumarse.

¿Qué te impulsa como creadora del Diplomado en Decodificación Integral?

Me impulsa saber que cada estudiante que accede a esta nueva información expande su realidad por completo y es una contribución enorme para guiar a las personas a vivir plenamente.

Creo que todo tiene un sentido y descubrirlo, te hace libre, me parece fundamental que se expanda esta forma de ver la vida con más conciencia y menos dolor.

DATOS DE CONTACTO:

INSTANGRAM: @marielakreimer

FACEBOOK: Mariela Kreimer

WEB: www.marielakreimer.com.ar