Marisol Fa Tienda de Diseño: ropa para mujeres con estilo propio

En el año 2103 Marisol Fernández Andrés compró un fondo de comercio en el Palmares Open Mall, un mall muy importante en Mendoza. “En ese local funcionaba una franquicia de Giesso y con él empecé mis primeras experiencias en el comercio y la indumentaria”, dice Marisol, diseñadora gráfica con estudio propio durante 25 años, pero que el mundo de la indumentaria la atrapó por completo.

¿Cómo es que nació Marisol Fa como tienda multimarca?

En el año 2015 quise traer algo diferente a Mendoza, ropa que tuviera diseño y fuera diferente, y así llegué a tener la franquicia de Bendito Pie y de Tucci, en el mismo mall donde había comenzado. Fue algo muy jugado, ya que realmente era una propuesta muy distinta a lo que las mendocinas estaban acostumbradas, pero no me equivoque, ¡fue un éxito! A medida que iba viajando y viendo otros diseñadores, se me ocurrió que en Mendoza hacía falta un lugar donde las mujeres tuvieran todo junto, y no solo un estilo, sino todos los estilos. Y así fui trabajando y armando mi propio emprendimiento multimarca con la consigna #SENTITEUNICA #MUJERESCONESTILOPROPIO #USALOSITEHACESENTIRBIEN. En febrero de 2019, Marisol Fa Tienda de Diseño se hizo realidad en Urban Mall La Puntilla al juntar más de 15 marcas, todas de diseño, con diferentes estilos en un mismo lugar.

¿También desarrolla su propia marca?

Sí, pude empezar a desarrollar mi propia marca y ya tengo accesorios y camisas en cueros trabajados con diferentes técnicas, que les dan el toque de diseño que siempre busco. Mi proyecto es seguir buscando marcas que no estén en la provincia, y seguir diseñando para mi marca.

¿Realizan venta online?

En esta etapa que nos tocó vivir de COVID-19, tuve que reinventarme y crear mi página online que hoy, por suerte, está funcionando muy bien. Mis redes sociales las manejo yo misma. Soy muy exigente con el cuidado y las formas de presentar mi producto, y por eso decidí aprender y manejar yo mis propias redes y hacerlo a mi manera y con mis ritmos.

