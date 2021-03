Matías Montanaro: el artista que los famosos eligen para sus retratos

Matías Montanaro es un artista nacional que se destaca por su método intervencionista a la hora de hacer arte. Con grandes obras, el profesional ha retratado a diversos famosos, quienes lo eligen para realizar sus cuadros. Hoy él conversa con CARAS y nos cuenta más sobre su espacio artístico.

“En mi vida he sido muchas cosas… si bien poseo formación académica en diferentes áreas y sigo capacitándome, siempre he sido muy inquieto y me ha gustado experimentar y conocer sobre las diferentes posibilidades que ofrece el comercio, esto me ha llevado a emprender incontables veces en diversas áreas, a veces con éxito y muchas más, sin tanto éxito, pero en todas las ocasiones, valore la experiencia ganada”, cuenta Matías sobre sus orígenes.

Con respecto a sus comienzos en el arte, el profesional destaca que “me levante sin saber que ese día me convertiría en artista, y la responsable de eso es la artista internacional IRENE MOSIUK, que algo vio en mi (solo ella sabe “qué”, porque yo jamás había pintado en mi vida). Y desinteresadamente me invito a su atelier para comenzar a estudiar con ella”, afirma Montanaro.

Desde ese momento, Matías sigue perfeccionándose junto a su mentora y conforme pasa el tiempo, el arte ocupa el mayor tiempo de las actividades de su día. “Ser artista ha hecho que me desarrolle también como gestor cultural, colaborando externamente con instituciones muy importantes como lo es la Honorable Legislatura de mi provincia, lo cual me enorgullece mucho”, destaca.

¿Qué pinturas realizas?

Dentro de las pinturas que realizo hay diferentes opciones: esta mi colección personal, que son obras que se crean desde el sentimiento y la vivencia propia. Y también existe la posibilidad de crear una obra cien por ciento a gusto del cliente, ya sea un abstracto, una figura, o un retrato.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Considero que la diferencia está en la técnica empleada, si bien mi técnica principal es el MIX MEDIUM, (que significa el empleo de diversas técnicas aplicadas de manera inteligente en una misma obra), la diferencia está en mi técnica llamada “INTERVENCIONISMO” que utilizo para los retratos, ya que se logra captar la verdadera esencia de la persona retratada. Detrás de cualquier personaje que podamos mostrar para el exterior, hay una “INTERVENCIÓN” de la persona a nivel esencia.

¿A qué celebridades retrataste?

He pintado para Pampita, Puli de Maria, Mirko (hijo de Marley), Santiago del Moro, Victoria Xipolitakis, Santigo Artemis, Sebastian Yatra, Charlotte Caniggia, Jose Maria Muscari, Chino de Brito, Vero de la Canal, Aníbal Pachano, entre otros.

Y estoy en proceso de creación con dos celebridades, pero aún no puedo adelantar nada.

¿Cómo fue llegar a ser el artista de los celebrities?

Llegar a ser el elegido por las celebridades no fue nada fácil, y mucho menos en los inicios, que tenía que lograr contactar con los famosos para ofrecerles mi arte, sin ser conocido y teniendo muy pocos seguidores en mis redes. Hoy vivimos en una sociedad que, lamentablemente, no te valora por tu talento sino por tu número de seguidores.

Por esa razón, tuve que idearme muchas estrategias y artilugios para conseguirlo, además de toparme con personas que me ayudaron mucho sin interés, como por ejemplo Chino de Brito que es lo más, Meli Zurita y José Luis Cepeda. Merecen mi reconocimiento y mi agradecimiento público, porque en el medio es muy difícil encontrarte personas que quieren ayudarte sin nada a cambio. ¡La gratitud ante todo!

¿Cuál es el vínculo que se genera con los clientes?

El vínculo que se genera es hermoso, porque tanto las celebridades como los clientes, “no famosos”. Ellos piden que la obra sea entregada en persona, y poder compartir la energía que se vive en ese instante, es algo mágico.

Esta fue una situación que se vio afectada por la pandemia, ya que por razones que todos conocemos, las obras debían ser enviadas y mi presencia no era posible, perdiéndome de este momento tan lindo que mencionaba.

Datos de contacto: Instagram @montanaroartist