Mattinata: moda slow fashion

¿Que la volcó al emprededurismo?

Desde que era estudiante universitaria me di cuenta que no estaba de acuerdo ideológicamente con los tiempos que plantea la industria de la moda. A su vez de chica me crié entre artesanos, siempre veía cómo cada uno realizaba sus propios productos, eso marcó mucho mi forma de pensar.

Así fue que me decidí al terminar la facultad a emprender mi propio camino dentro de la industria textil, logrando vincular todas mis creencias. Mattinata es mi marca de ropa la cual tiene principios ideológicos relacionados al Slow Fashion, creando colecciones anuales mediante prendas atemporales.

En muchas de ellas me gusta jugar con avios realizados artesanalmente a partir de materiales reciclados. Logrando un producto con mayor impronta personal para ser utilizado a largo plazo.



¿Que diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

No estoy segura de la diferencia que puede aportar una mujer a la hora de liderar. Pero como mujer siento que aporto al 100% toda mi dedicación en cada proyecto que decido emprender.



¿Cual fue su mayor caso de éxito?

Considero como mi mayor éxito el ya estar hace aproximadamente 5 años con Mattinata. Considero al éxito no solo como algo personal, sino también en el trato diario con los clientes y la decisión por parte de ellos de elegirme cada día eso lo hace algo realmente gratificante.



¿Y el fracaso del que mas aprendió?

Siento al fracaso como el miedo constante que se plantea cada día. Ya que es un negocio en el cual se deben tomar decisiones diferentes cada día y hay que ser seguro de uno mismo para poder avanzar de una forma positiva.



¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Entiendo la comunicación como una base sumamente importante hoy en día para dar a conocer la marca. Pero realmente aún no soy tan partidaria de estar sumergida todo el día en redes sociales. Priorizo mucho el estar atendiendo mi espacio, ubicado en el paseo Aldea Hippie, Mar de las Pampas. Ya que el charlar y escuchar al cliente me parece que sigue siendo un hecho fundamental para poder llevar a cabo satifactoriamente a Mattinata.

Para contacto : Paseo Aldea Hippie, Mar de las Pampas. Costa atlántica Argentina // Mail: mattinataindumento@gmail.com.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.