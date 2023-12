ME intimates: ¡Sentimos miedo y mucha incertidumbre para estas fiestas!

CREDITO CARAS

¡Hola lectoras!

Se vienen las fiestas y ME intimates no se queda atrás.

En esta época del año lo damos todo para que tengas regalos llenos de sensualidad y diseño. Es por esto que más que nunca fomentamos el apoyo a las pequeñas PyMEs ya que estamos en una situación compleja. Tenemos más incertidumbre de cuándo comenzó la pandemia. Hay miedo y una cadena que no puede interrumpirse, ya que dependemos de otros pequeños emprendedores como los talleres, diseñadores gráficos, agentes de marketing y comisionistas.

Es por esto que no se están tocando los precios porque si no, no venderíamos. Diciembre es el mes que más fe le tenemos siempre, pero tenemos miedo porque se invirtió mucho tiempo y dinero y entendemos que la gente hace un esfuerzo enorme en estos momentos para poder adquirir nuestros productos. Es por eso que tenemos mucho stock para navidad y de la colección de verano y mantenemos con gran esfuerzo las 3 cuotas sin interés con crédito, sumamos las 4 cuotas sin interés con débito y el 20% off por transferencia.

Esperamos que tengan unas hermosas fiestas y que comiencen el año con ME intimates, que siempre trae suerte.

