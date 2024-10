CREDITO CARAS

¿Qué es la médiumnidad para vos y como recorriste este camino energético – espiritual?

Siempre aclaro que hay un mundo aparte más allá de nuestros ojos físicos en el que estamos inmersos. Un universo entero se encuentra a nuestro alrededor y muchas veces no somos consientes de ello.

Desde muy pequeña se abrió ante mí el universo de los espíritus, y en aquel momento no había una educación espiritual como hoy en día, en mi caso no podía dilucidar si los espíritus que se presentaban me querían hacer daño o no, sabía que era algo normal que todos podíamos ver; pero con el paso del tiempo me dí cuenta que no todos veían lo que yo observaba. Es así, que mi madre creía que lo que yo veía era parte de mi imaginación o por películas de terror que yo miraba, pues no…

La comunicación con las entidades que se encuentran en otros planos estuvo allí siempre conmigo. Y hoy, luego de tantos momentos y búsqueda de información puedo distinguir y aclarar este inmenso mundo de los espíritus.

Desde un inicio, tuve y tengo la certeza que todos podemos comunicarnos con familiares fallecidos, animales y seres de luz (ángeles, maestros, etc), solo que algunos son conscientes de ello y otros eligen apartar ese mundo. Todo es perfecto. Y para cada Ser humano hay una misión diferente.

En mi caso, elijo la comunicación con los Seres de otros planos, con todos los cuidados que se requiere.

Dicho lo anterior, en mis sesiones involucre la comunicación con familiares fallecidos, animales fallecidos, y Registros Akáshicos. El fin de las tres sesiones apuntan a la sanación y transformación tanto emocional como espiritual.

Por último, poder comprender y aceptar que como seres humanos no estamos solos aquí, es uno de los pasos para la apertura del mundo espiritual.

Para más información acerca de estas sesiones liberadoras, no dudes en contactarte con Iael.

Datos de contacto:

Teléfono: +54 9 1164676069

+54 9 1166071556

Mail: [email protected]

Instagram: lamagica_iael

Facebook: La Mágica Iael