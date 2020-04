Mi Esencia La Tierra: “Estas terapias aportan la posibilidad de expandir la consciencia”

View this post on Instagram

En momentos de crisis, la mejor opción, es APRENDER! Cuando te encontras en una crisis, sea personal o bien colectiva, como la pandemia que estamos cursando, una buena opción es disponerte a aprender, formarte académicamente o realizar talleres creativos o cualquier otra actividad que te ayude a desarrollar tu talento, o tomar cursos para descubrir tu talento ( si es que aún no lo conoces) Aprovechar la oportunidad de conectarte con ese poder de activar lo mejor que tenes para dar al mundo. APRENDER de las crisis, es algo muy valioso que podes expandir. APRENDER es también conocerte a vos misma, descubrirte ante situaciones difíciles y encontrar recursos para trascenderlas. APRENDER es también descansar de las rutinas y tener tiempo libre para pensar: "y ahora que hago?" "de que modo puedo resolver mi situación?" "que rumbo tomare?" "que quiero modificar?" y la principal pregunta que me interesa hacerte en este post, es: QUE QUERÉS APRENDER O CUAL ES EL TALENTO QUE TE GUSTARÍA DESARROLLAR? En mi caso me dedico a estudiar, a profundizar en lo que me interesa ya que tengo más tiempo libre en este momento y me sigo formando, tomo cursos, lo hago como una inversión, también desarrollo mis proyectos y los organizo armando un calendario para no dispersarme. Es momento de CREAR. Y vos? Cecilia Muzzio / Facilitadora de procesos www.miesencialatierra.com.ar