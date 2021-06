MONNA: prendas que resaltan tu estilo

MONNA Clothing es una tienda de prendas exclusivas nacionales e importadas. La marca fue creada por Gabriela y apunta a mujeres que aman el estilo y la vanguardia. Hoy conversamos con su fundadora quien nos cuenta más sobre sus productos.

“Cómo su representante me dedicó a seleccionar especial y detalladamente cada producto de la temporada, para armar colecciones de prendas únicas que difícilmente se encuentren en otra tienda. Sin dudas, Monna se destaca por la exclusividad de sus prendas, y porque también se brinda un asesoramiento cercano y personalizado”, destaca Gabriela.

¿En que se destaca la marca?

Considero que en Monna, entendemos que cada mujer es diferente y tiene un estilo único. Mi capacitación en asesoría de imagen me permite aplicar estrategias para la optimización de la figura y encontrar aquello que las destaque y les resalte lo más especial de cada una.

Gabriela, ¿dónde te gusta poner el foco?

El foco de la marca está en la selección especial de las prendas para armar la propuesta de cada temporada. Buscamos calidad y originalidad en cada una de ellas, combinando accesorios, texturas y colores.

Mis clientas saben que se les dedicará el tiempo que necesiten para encontrar precisamente lo que buscan y que sea perfecto para ellas, con la seguridad de que llevarán algo que podrán usar a largo plazo.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Ciertamente lo que más me apasiona de mi trabajo es el vínculo que se genera con las clientas. Me hace feliz ayudarlas a resaltar lo mejor de cada una, potenciando su autenticidad. Me siento muy afortunada de que haya mujeres que eligen mi ropa y confían en mi desde hace años, fomentando el buen vestir.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me veo emprendiendo y con un gran crecimiento, con prendas exclusivas para competir en el mercado.

Mirá el video de MONNA: