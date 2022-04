Nanci Guerrero y Eduardo Pérez Guerrero

CREDITO CARAS

Hace algunos años, el productor argentino Eduardo Pérez Guerrero y su esposa Nanci Guerrero fueron honrados en Miami, con una distinción honorífica importantísima, por sus labores humanitarias, donde, en honor a ellos se proclamó, el 28 de octubre del 2016 como SU DÍA, en la ciudad de Miami recibiendo también las llaves de dicha comunidad, de la mano del alcalde Don Tomás Regalado.

El pasado 26 de marzo, del 2022 fue proclamado por los comisionados de la ciudad de Sweetwater, ubicada en el condado de Miami-Dade en el Estado de la Florida DÍA de NANCI GUERRERO Y Dr. EDUARDO PEREZ GUERRERO en la ciudad de SweetWater.

Pérez Guerrero es abogado y productor artístico, y está radicado en Miami junto con su esposa, hace 28 años; tiene una exitosa y destacada carrera a nivel nacional e internacional.

El galardón con su día (el actual) les fue otorgado por los trabajos comunitarios ,obras de bien público, y ayuda a fundaciones sin fines de lucro que han realizado y realizan en Estados Unidos.

Por lo cual para Nanci y Eduardo es una profunda emoción rememorar su DÍA cada 26 de marzo como “fecha especial”, al igual que la pasada mención, del 28 de octubre.

Pérez Guerrero vía telefónica nos dice “Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque habla de las buenas acciones que uno viene haciendo en un país que brinda oportunidades, y del cual estamos enormemente agradecidos.

¡El tener una fecha con nuestro nombre en la ciudad de Miami para nosotros era ya lo máximo! no pensábamos tener semejante honor y ahora tener otra fecha ,como nuestro día no tiene palabras de agradecimiento, ya que nosotros somos ciudadanos Estadounidenses por adopción, y no por haber nacido en USA esto nos llena de emoción y motiva a seguir trabajando en esta línea humanitaria”, nos comenta él.

Eduardo y Nanci comprendieron que el posibilitar el apoyo y ser sponsor por intermedio de su Compañía Forever Talents a nuevos y consagrados talentos, forma parte también de la contribución social, y al desarrollo del arte en todas sus facetas, aún cuando ello conlleva tiempo y mucho esfuerzo.

Por esa razón y contribuciones de bien público hacia la comunidad, fue proclamado por la ciudad de Miami, y ahora SweetWater, como el día de Nanci Guerrero y Eduardo Pérez Guerrero.

Pérez Guerrero junto a un gran equipo de profesionales, abogados de inmigración, contadores, asesores financieros, brindan servicios de asesoramiento para quienes quieran tramitar su visa de trabajo o residencia en los Estados Unidos.

Se puede ingresar a estas páginas o email para contactarse:

www.inmigraramiami.com

www.forevertalents.com

[email protected]