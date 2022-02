Noé: Lo mejor para tu bebé

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Noé nace al recibirse mi hermana de Diseñadora de Indumentaria. Hasta ese momento yo trabajaba en publicidad, ella me propone este desafío y acepté sin pensarlo, y sin tener idea en lo que me embarcaba.

Pero esa motivación le duró un mes y me dejó solita. Yo seguía sin saber ni lo que era un ojal, así que me fui a recorrer Once como si fuera un curso intensivo. Ahí descubrí, por ejemplo, que la tela de un repasador no servía para hacer un body, o por lo menos no uno que le pondrías a tu bebé.



¿Desde cuándo se dedican a esto?

Hace siete años, pero tardé dos años en desarrollarme al máximo sobre todo este mundo de

la confección de prendas. ¡Fue todo un desafío!



¿Qué servicios brindan al público?

Vendemos todo tipo de prendas para bebés hasta los 3 años de edad. En su mayoría son prendas de tela plana, principalmente lino, gabardina y todo lo que es 100% algodón. Siempre poniéndole mucho ojo al diseño. Además, contamos con una paleta de colores muy particular, ya que no basamos nuestras prendas en los típicos rosas o celestes. En la actualidad apunto a vender especialmente en forma mayorista, logrando tener suficiente stock y sorprendiendo con cada nueva colección.

¿Qué objetivos tienes de cara al futuro?

El día a día ya es un desafío para en emprendedor. La casa, los chicos, el marido y una misma. Pero sí que tengo una meta a corto y mediano plazo: y es la de poder darme más a conocer, que más mamás puedan descubrir lo que hago y con la calidad con la que lo realizo. Así lograría expandirme, aunque para ello necesito definitivamente más personas que me ayuden a hacerlo realidad y no desfallecer en el intento.

Datos de contacto:



WhatsApp: (+54911) 58888707



Mail: [email protected]



Instagram: @noe.bebes