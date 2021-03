“Nos gusta que el cliente sueñe con la lámpara y que Winona se la haga realidad”

María Florencia Tucat (41) es la creadora y fundadora de Winona Deco, un espacio de iluminación que brinda lámparas de diseño con el objetivo de lograr ambientes cálidos y de primer nivel. Hoy conversamos con la emprendedora quien nos cuenta más detalles sobre su propuesta.

“Después de ser madre full time por varios años, retomé mi vida laboral y comencé este proyecto de venta de productos y servicios de decoración. Con el paso del tiempo, me di cuenta de la pasión que me inspiraba la Iluminación, siendo las lámparas mis objetos preferidos para crear”, destaca Florencia que estudió en la UBA la carrera de Relaciones Laborales y trabajó hasta sus 30 años en entidades bancarias.

Así fue como motorizada por su pasión, Florencia decidió crear WINONA, para compartir con el mundo sus diseños de calidad. “Con la ayuda de mi familia y algunos colaboradores, se fue formando un equipo que me acompaña y trabaja junto a mí. De esa manera, creamos modelos de cada producto, se armó un catálogo, se activaron todas las redes sociales, y se creó un sitio web”, destaca la emprendedora quien cuenta con un showroom donde los clientes pueden acercarse a ver las lámparas.

Florencia, ¿cuáles consideras que son sus diferenciales?

Nuestras lámparas están trabajadas de forma artesanal y digo nuestras porque hay un gran equipo que me ayuda a darle forma a esta idea, colaborando con diversas tareas. El trabajo está hecho a mano y enfocado en cada detalle para que cada cliente pueda guiarnos en hacer que su producto se adapte a sus preferencias.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Nuestra luminaria cuenta con amplias opciones tanto en formatos como en medidas de modelos. Esto puede aplicarse tanto para lámparas, pantallas, veladores, lámparas de pie, apliques de pared, entre otras. También contamos con un gran abanico de opciones para su confección tales como: hilo, yute, cordón, tejidos en macramé, crochet, lienzo, arpillera y cintas. Nos gusta trabajar con varios colores en el diseño, todos a pedido de cada cliente. Nos gusta que el cliente sueñe con la lampara y que Winona se la haga realidad. Contanos sobre las tendencias actuales… Hoy las tendencias de iluminación se inclinan por las fibras naturales, relacionado con objetos que brindan calidez, relajan y suavizan los ambientes. Considero que nuestras lámparas siguen ese rumbo.

¿Qué aprendiste en este tiempo de profesión?

Me hace muy feliz diseñar y crear las lámparas junto a mis clientes. Disfruto de asesorarlos y ver en qué ambiente pueden colocarlas. Muchos me preguntan sobre la deco de sus espacios y los oriento sobre los tamaños y distribuciones para lograr un lindo resultado final. Sin dudas, que el trato y atención forman parte de los valores por los que Winona decide apostar.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

En esta época tan difícil que nos toca atravesar, creo muchos emprendedores pudieron salir a mostrar con mas fuerza todo lo bueno que podían hacer. Eso sin duda no me excede y el hecho de que otra persona elija mi producto y le de valor, me hace seguir apostando cada día mas por este espacio.

Para conocer más: www.winonadeco.com.ar - instagram: /winonadeco_ - mail winonadeco@gmail.com - Showroom en Beccar – Envíos a todo el país Tel. 01151577553.