CREDITO CARAS

Laura, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis primeros recuerdos con una cámara son de mis 6 o 7 años.

Mi tío tenía un proyector para pasar diapositivas y cada vez que iba a visitarlo nos pasábamos horas mirando fotos en la pared del comedor. Me fascinaba imaginar esa situación que quedó plasmada en una imagen y que contaba una historia.

Registrar el mundo a través de diferentes lentes fue lo que me motivó a hacer un curso de fotografía. Apenas comencé me di cuenta que me apasionaba y que necesitaba que este camino sea más que un pasatiempo. Fue así como decidí anotarme a estudiar la carrera de fotógrafo profesional.

Fue una etapa increíble en la que me encontré conmovida por imágenes cautivadoras que me inspiraron a crear mi propio estilo. Creo que encontrar ese estilo propio es lo que hace la diferencia entre mostrar una foto y contar una historia.

Comencé haciendo fotos de productos y participando en eventos pequeños. Un día recibo un llamado para ir a fotear la fiesta de una niña que cumplía 1 año. Enseguida tuvimos una conexión especial con su mamá a quien le encantó mi trabajo y comenzó a recomendarme. Esa mamá era Melisa Pavía de Grupo Carcajadas.

A partir de ese momento mi camino comenzó a orientarse cada vez más hacia la niñez, desde registrar eventos y cumpleaños hasta realizar producciones para marcas de moda y editoriales vinculadas a las infancias.

¿Cómo surgió ONPH Studio?

En un comienzo el nombre del estudio era Laura Ursa pero, a medida que fue pasando el tiempo y el equipo comenzó a crecer, sentía que ya no nos representaba. Necesitaba un nombre que me represente a mí y a mi equipo. Así fue como surgió Oveja Negra que tenía que ver con algo disruptivo, con salir de lo convencional. Luego de unos años, sentí la necesidad de abreviarla para que sea más corta y así surge ONPH Studio.

¿Cómo esta compuesto tu equipo de trabajo?

El equipo en la actualidad está conformado por un departamento de fotografía en el que trabajan conmigo Ana Paula, fotógrafa y encargada del departamento de diseño de foto libros y cuadros a escala y Caro, fotógrafa de ambientaciones, eventos infantiles y adultos. El equipo de Filmmakers se conforma por Stefan, con quien comenzamos a trabajar hace más de dos años y David, quien se incorporó este año. Del otro lado del mundo está Lean, con quien estudié fotografía y me acompaña desde Tokio con su mirada disruptiva y con el armado de un proyecto para ONPH que se está gestando.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Desde el estudio ofrecemos fotos y videos tanto de eventos sociales como corporativos. También nos especializamos en producciones para marcas, books, foto producto y diseño e impresión de photo books.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que hace a nuestro estudio único es principalmente nuestro contacto con el cliente. Nos gusta reunirnos, estar cerca, generar un vínculo con ellos para poder lograr fotos y videos que realmente cuenten su historia, capturen lo espontáneo, lo autentico, la esencia.

Nuestro objetivo es estar ahí, casi invisibles, para capturar esos instantes mágicos que duran segundos pero queremos conservar para siempre. En las producciones para marcas nos gusta trabajar en conjunto para crear ese estilo, esa identidad visual única que potencia cada uno de los productos.

Datos de contacto:

Web: onph.com.ar

Instagram: @onph.fotografia

Mail: [email protected]

Celular: 11.6885.3030