Pablo N. Davonis, del concepto a la imagen

Ya el modo en que se presenta lo dibuja como un personaje en sí mismo, como los autorretratos que realiza: un ser sensible, según aclara de primera, para concluir que a él la pandemia lo despabiló y no como a otros que los anestesió. “En mi caso, y con el tiempo ocioso que todes tuvimos, perfeccione la fotografía conceptual. Me dejé la barba larga, comencé con autorretratos, en la mayoría de los casos caracterizado y disfrazado, y así salieron las fotos de marino, de hombre de campo con boina y mate, preso de la pandemia con esposas detrás de rejas emulando una cárcel, etc. Luego, con un poco más de detalle, me animé a los objetos y las figuras retoricas, así es como salieron los Oximoron con pocillos de café cortados al medio o platos sin fondo. En otros casos, muchos amigos aficionados a la fotografía se anestesiaron y lamentaban el encierro añorando los momentos al aire libre para hacer fotos. En mi caso, el encierro fue una oportunidad para la creación, el perfeccionamiento de técnicas y dejar volar la cabeza”, confiesa el fotógrafo Pablo Davonis o Pavlos Nikolaos, su seudónimo artístico.

- ¿Cómo nacen sus producciones independientes? ¿Es el o la modelo primero, y a partir de allí el concepto? ¿es el huevo o la gallina?

Es el huevo, y a veces la gallina (ríe). Pienso en el concepto, en la producción y, a partir de eso, quien es la mejor opción para representarlo. A veces, un concepto no necesita de personas, con el objeto ya basta; otras veces, la persona refuerza el concepto. Una noche, por ejemplo, me atravesó un sentimiento de soledad e hice una foto de un grano de café, solito en el vértice de mi mesa de luz. En ese momento eso represento la soledad. No hay verdades absolutas, todo es subjetivo y cada mirada es única.

- En los últimos tiempos está haciendo fotos con actrices ¿qué pasó con las modelos? ¿Cuál es la diferencia?

Según el dicho, zapatero a sus zapatos. Las dos opciones son valiosas y validas. Dependiendo de la situación, recurro a modelos o actrices, pero si necesito transmitir un concepto, a través de una gestualidad, miradas o interpretaciones, la opción más adecuada es una actriz o un actor, están entrenados para transmitir a través de la interpretación con todo el cuerpo. Lo vemos claramente en las interpretaciones de Rowena Prieto en el papel de Frida, Romina Lugano con sus desnudos artísticos o en la serie fotográfica Casa de Muñecas y la interpretación de Clara Araujo en la serie de Diosa Griega y Charleston, realizadas todas en el estudio de mi amigo Michel Marcu.

- Durante la Noche de los Museos 2022 se lo pudo ver en el Palacio Barolo con un proyecto muy personal.

Tremendo honor recibir la invitación de la Curadora Vanesa Ohannesian y haber sido parte del lanzamiento de Bajos del Barolo, que a partir de ahora se convertirá en una de las galerías de arte más prestigiosas de CABA. Y, como no podía ser de otra manera, nos acompañaron en imágenes mis musas inspiradoras: Rowena, Romina y Clara, con el toque de calidad de las impresiones Fine-Art del estudio AG de Alejandro Gulminelli, y siempre con la magia multimedia previa en las redes de la mano de Charlie Stojanov @cstv.21

- ¿Cómo se imagina que sigue esto que ha comenzado tan promisoriamente?

Esto explotó y no tiene techo (ríe). La Noche de los Museos 2022 abrió puertas impensadas, es un sueño del que todavía no pude despertar y, por suerte, los que me rodean me ayudan a seguir soñando…

