Paula Guevara Fitness: cambiando estilos de vida

Paula Guevara se encarga del armado de rutinas de ejercicios para el hogar o el gimnasio. A través de esta labor, ella asesora y guía a sus clientes para que puedan lograr un bienestar general realizando ejercicios. “Desde mi lugar, me gusta mostrar como yo cambié mis hábitos y logré cambiar mi cuerpo para sentirme mejor. Mi ejemplo y mis ganas fueron el puntapié inicial para este cambio de estilo de vida”, cuenta la instructora del proyecto Paula Guevara Fitness.

Hoy, ella le cuenta a Caras como fueron sus comienzos y cuáles son los objetivos que se traza para lograr un servicio de la más alta calidad. “Buscamos movernos más y alimentarnos mejor”, remarca Paula que hace hincapié en cambiar nuestros hábitos para poder lograr resultados únicos.

¿Como nace y como fueron tus comienzos en la actividad?

Creo que las grandes cosas nacen después de momentos más críticos. Cosas que nos marcan y nos empujan a más. Mi detonante pienso que fue mi separación, después de muchos años en pareja y con un niño de dos años, me encontré con la idea de desarrollarme laboralmente, pero sin descuidar mi maternidad. Frente a esto abrí mi Instagram Fitness y comencé a trabajar de manera online. Busqué la forma de llegar a más mujeres que necesitaran cambiar su estilo de vida, haciendo más ejercicio y queriéndose más.

¿Cuál es tu formación y donde consideras que está tu diferencial?

Viví en Italia durante 10 años, donde aproveché hacer cursos relacionados con la actividad física y la nutrición en el deporte. También estudié Nutrición en Fundación Barceló, en modalidad distancia, aunque no concluí la Licenciatura. En Argentina, estudié Levantamiento Olímpico de Pesas e Instructora en Musculación con Sergio Parra y Nora Koppel. También hice dos formaciones con David Marchante de Power Explosive (todo relacionado a musculación y nutrición deportiva).

Considero que mi diferencial es la relación con entablo con mis alumnas y asesoradas, creamos un vínculo de cercanía, uno a uno. Busco comprender y ponerme en el lugar de cada una, muchas veces las resistencias a cambiar de hábitos están en la cabeza y por eso la importancia de escuchar para poder motivar.

¿Cuál es tu objetivo principal a la hora de realizar los programas? ¿Que buscas transmitir?

Busco transmitir mis ganas, mi motivación del día a día. Les muestro que yo también un día decidí cambiar mi estilo de vida y que lo que antes se veía como un esfuerzo hoy puede ser tu motor para sentirte mejor por dentro y por fuera. Sé cómo mamá y mujer como una puede sentirse, los complejos que tenemos, las veces que priorizamos otras cosas antes que a nosotras.

Por esa razón, mi idea es que juntas alcancemos los objetivos propuestos inicialmente, y no hablo de un cuerpo perfecto, hablo de energía, amor propio y salud, los cambios estéticos serán una consecuencia. Una vez que alcanzamos esos cambios, el camino ya está hecho, la motivación aumenta y dan ganas de seguir con este estilo de vida.

¿Qué inquietudes, propuestas o pedidos les acercan los clientes?

La gran mayoría necesita una guía, una persona que pueda resolverle sus dudas en el camino, que las motive a seguir cuando el camino se hace difícil. Yo pienso que de entrenadores está lleno y que rutinas de ejercicios y dietas encontrás por todos lados. Es fácil seguir un plan semana a semana, pero ¿qué pasa cuando la motivación inicial disminuye? Muchas me trasmiten esta problemática, y mi trabajo es lograr los objetivos a la par, que juntas nos alegremos por cada pasito dado. Cuando aprenden a manejarse solas y a entrenar sin la presión de hacerlo forzado es cuando disfrutan los buenos hábitos y ahí siguen el camino saludable.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Se genera mucho compañerismo y el apoyo es claro, no las dejo solas. Estoy ahí con mi celular para ayudarlas cuando lo necesitan.

Muchas veces terminamos hablando de las cuestiones por las que no pueden lograr los cambios de hábitos y ser constantes con el gimnasio. No soy psicóloga, pero me gusta mucho escucharlas y pienso que en cualquier trabajo debemos escuchar a nuestro cliente. En muchas ocasiones, comenzamos a ser más conscientes y esto nos sirve para dejar de boicotearnos en el camino y largar la toalla cada vez que no vemos los cambios que creemos necesarios.

¿Qué es lo que se viene como marca? ¿Como se ve en el futuro?

Busco crecer aún más, quizás trabajar en conjunto con otros profesionales, como Nutricionistas y Psicólogos. De hecho, comencé la carrera de Psicología en la Universidad de Mar del Plata por este motivo, porque sentí que me gustaría, no solo elaborar rutinas de ejercicios, sino también atender las emociones. Quiero ayudar a muchas chicas que luchan con trastornos de alimentación. Mi objetivo siempre será una buena salud, con buen equilibrio emocional, buenos hábitos alimentarios y ejercicio físico habitual.

Conoce más en www.paulaguevarafitness.com o en su perfil de Instagram.

Para contacto: Paula Guevara Fitness - Entrenadora Online // Mail: paulaguevarafitness@gmail.com.