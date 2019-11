Perfecta Cabrona: ¡Me encabroné! ¿Qué me pongo?

Empieza a subir la temperatura, ¿qué nos ponemos?

Ante todo nos ponemos siempre lindas y cómodas. Si salimos muy temprano, llevamos siempre nuestro aliado sweater (que además no ocupa espacio) y luego depende si trabajamos en oficina, local o en la calle evaluamos nuestro outfit.

En estas épocas nos manejamos entre, pantalones, vestidos y polleras de fibrana que son súper frescos y la que nunca debe faltar nuestra básica para combinar.

¿Hay algún detalle que destaquen para los eventos fin de año?

Las Fiestas son lo más lindo, las esperamos un montón y pensamos mucho en cómo nos vamos a vestir. Lo primero que debemos definir es el color que quiero. Luego podemos variar entre monos, vestidos largos o cortos, palazos o camisolas. Va a depender del lugar y contexto en que vayamos.

¿Qué representan para las clientas las bandas internacionales en sus outfit?

Bueno acá tenemos dos grandes grupos muy marcados, las que eligen la prenda por la Banda y las que con la prenda quieren estar a la moda.

Desde este año con la onda Rolling, Guns ‘n Roses, AC-DC y demás nos dimos cuenta que las mujeres solo quieren destacar su estilo y personalidad con esa inscripción. A su vez, tratan de comprar la menos vista, la que nadie va a tener y para eso estamos nosotras @perfecta_cabrona encontrar ese modelo que nunca vieron o poco usado!

¿Cuál es la frase que más sale?

Una frase que es MUY nuestra es "menos es Más" siempre lo decimos, lo aplicamos y la ponemos en acción con nuestras clientas que se acercan a nuestro showroom a elegir sus looks.

¿Cómo combinan un look completo?

Todo va de acuerdo al estilo de la clienta, no podemos salir de eso ni hacerlo cambiar! Un Look que no falla nunca es básica blanca arriba, bengalina negro abajo (que están re de moda) y la clásica campera de jean con charretera que nos dan ese toque para que la campera no sea unas más del montón.

Para contacto: Cel.: (+54911) 6356 1925 y (+54911) 5056 5050 - Mail: perfectacabronaa@gmail.com.

Conoce más en www.perfecta-cabrona.negocio.site o en su perfil de Instagram.

Modelo: Sole Macchi Comediante @solemacchiok Fotografía: Say Cool @saycoolproducciones Fotografo: Ariel Soto Video back: Guadalupe González Maquillaje: Belu Dos Santos – Cel.: 1159230651. @beludossantos.makeup.