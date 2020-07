Productos de calidad, asesoramiento y entregas rápidas para cuidar a tus mascotas

View this post on Instagram

🤚🏻🛑😃 Estas en #cuarentena y te quedaste sin MORFI? Llego el DELIVERY de tu mejor amigo/a!! 👉🏻👉🏻BepetGo! 🙌🏾🐶🐱 El servicio de envios GRATIS de Bepet. 💪🏿🚚 La misma calidad y atencion de siempre pero en formato ONLINE!📲🖥😃 Como tenes que hacer? 1-Consulta nuestro alcance por dias y zonas 2- Pedi por WSSP o MD 3- Paga online o contra entrega $ 4- Obtene el amimento de tu mejor amigo/a!!🚚🐶🐱 #delivery #petfood #alimentos #perro #gato #quedateencasa