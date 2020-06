Proyecto Pluma: transmitiendo el coaching holístico para cambiar realidades

View this post on Instagram

Nos conocimos soñando el mismo sueño, queríamos un proyecto que brinde a la gente herramientas de crecimiento personal. _ Nos enfrentamos a mil interrogantes, que si estábamos listos, que si íbamos a poder, que si teníamos lo suficiente. _ A pesar de eso adentro nuestro teníamos la certeza de estar en el camino correcto. _ Cuando dimos nuestro primer taller lo confirmamos. La intuición nunca falla. _ Estar listos era una decisión que solo nosotros podíamos tomar. _ Cuando nos estábamos poniendo cómodos llego Romeo a incomodarnos otra vez. De nuevo los mismos interrogantes: que si estamos listos, que si vamos a poder, que si tenemos lo suficiente. _ Una vez más era nuestra decisión. _ Es que así somos, seres espiralados, siempre estamos pasando por las mismas preguntas. Podemos ver esto como un retroceso o como la evolución de poder contestarlas siempre con nuevas herramientas y otro nivel de consciencia. _ Decidimos una vez más que estábamos listos, que podíamos y teníamos lo suficiente. _ Es que eso es lo que hacemos en nuestros talleres, de alguna forma es decirle a la gente que está lista, que puede y que tiene lo suficiente. _ Porque muchas veces es lo único que necesitamos creer para salir a cumplir nuestros sueños. _ Así que si todavía estás dudando ir por eso que querés, te decimos que: Estás list@, podés y tenés lo suficiente. ⭐ Porque al final todo es una elección que nadie va a poder tomar por vos. _ Un beso, Michu y Agus. #coachingholistico #coachingdevida #coaching #sanacion #evolucion