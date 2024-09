Psicóloga Florencia Carballo

CREDITO CARAS

Florencia, ¿cómo surgió tu Instagram @psicologa.florencia.carballo?

En junio 2020, plena pandemia, trabajaba de forma presencial con mis pacientes y con el aislamiento, no podía hacerlo. El trabajo disminuyó mucho, ya que muy pocos podían hacer las sesiones virtuales, y además, no era muy común en ese momento. Decidí armar un taller on line de inteligencia emocional, y para promocionarlo, necesitaba una cuenta profesional. Muchas personas me decían que era muy buena hablando y explicando sobre temas de psicología. No era algo que me entusiasmaba en ese momento, pero de todos modos lo armé, diciéndome “publicito el taller y lo cierro”. No solo que no lo cerré, sino que me di cuenta que me encantaba aportar mi granito de arena para la salud mental de las personas. Actualmente la cuenta tiene más de 100mil seguidores. Siempre digo: “si a alguna de esas 100mil almas, algo de lo que escribo le sirve para hacer un click mínimo, un cambio para mejorar su vida, yo ya gané”. Ese fue siempre el fin.

¿En qué área de la psicología trabajas actualmente?

Actualmente hago psicología clínica on line a personas de diversas partes del mundo. Atiendo personas de Argentina, Chile, México, Colombia, Estados Unidos, España y otros países de Europa.

¿Desde que enfoque de la psicología trabajas?

Cada persona es única y requiere un abordaje único también, por eso trabajo desde un abordaje integrativo, aplicando todos mis conocimientos y experiencia de mis 11 años de profesión. Integro terapia cognitiva, teoría vincular del apego y lo más destacado: Terapias de Avanzada, son abordajes de última generación en psicoterapia tales como EMDR y técnicas de integración cerebral (para abordar traumas, síntomas, creencias negativas), PET (Técnica para el borrado del dolor) Brain Gym, Técnica de liberación emocional (EFT), Hipnosis Ericksoniana, y algunas más. Nunca utilizo todo, sino lo que necesite cada persona.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Estoy trabajando en talleres y programas grupales sobre autoestima, creencias limitantes, vínculos sexo afectivas y mentorías para personas recién graduadas de alguna formación o profesión, ya que considero que es una etapa donde no sabes cómo insertarte laboralmente, tenes inseguridades y la sensación de saber todo y no saber nada al mismo tiempo.

También estoy formándome como speaker y ya armando mi podcast, eso me tiene muy feliz porque es otra manera de hacer llegar mi mensaje a más personas.

Datos de contacto:

Instagram: @psicologa.florencia.carballo

WhatsApp: +549 3415823376