Psicooncóloga Lorena Moreno: “La travesía del Duelo”

En este camino del duelo, estaba en una lucha interna, tenia días mas difíciles que otros, tuve días donde no quería levantarme de la cama, días en los que no quería hacer nada, días de mucho llanto, pasaba enojada, triste, irritable. Un sentimiento de inmenso vacío, peleaba conmigo misma, porque me enfrentaba a una avalancha de emociones tan dolorosas que parecían difíciles de soportar, vivía para sobrevivir cada día.

Además, mi cuerpo me daba batallas, tenia días o momentos que presentaba mucho malestar físico: sentía palpitaciones, mareos, sudoración en mis manos y pies, desgano, angustia, sentía no poder respirar, tenia miedo, no disfrutaba de las actividades diarias ante cualquier circunstancia, nada me hacia feliz, me aislé. Podía pasar horas o días enteros encerrada, sin querer salir a ningún lado.

Durante esta travesía tuve muchos retrocesos, a veces todo parecía mejorar y luego el dolor regresaba y no estaba mal, hacia parte del proceso, no hay una forma “correcta” de vivirlo. Los duelos no son lineales, habrán días “mejores” y otros que costaran un poco mas, cada uno lo va a vivir de una forma diferente.

Es como la oruga no necesita un milagro para volar, una mariposa no se convierte en mariposa de la noche a la mañana, necesita un proceso. Es por esto, que sanar toma tiempo, el duelo hace parte de un proceso, las pérdidas son heridas muy grandes que no sanan de un día para otro.

Por esta razón, es tan importante comprender que el duelo es un proceso natural, único y personal que todos experimentamos de manera diferente y por ello, es necesario tomarnos un tiempo para procesar nuestras emociones, tomarnos un descanso, quedarnos en silencio para recomponer las heridas de las pérdidas, esas que duelen tanto que pueden ser profundas, reveladoras, dolorosas, abrumadoras y hasta desgarradoras.

Durante el duelo, a pesar de nuestra vulnerabilidad emocional, estamos en un continuo proceso de construcción, transformación y crecimiento personal. Sanar exige tiempo y autocompasión. No estas sol@.

