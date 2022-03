CREDITO CARAS

¿Con que finalidad se creó Pura Vida?

Pura Vida se llevó a cabo en el año 2018, con el único fin de trabajar con pacientes que padecen obesidad o sobrepeso. Actualmente sigue siendo su objetivo. La obesidad es una enfermedad que yo también padezco, Pura Vida me ayuda incluso a mí misma a estar saludable.

¿Qué ofrecen a sus pacientes?

Lo que hace diferente a Pura Vida de los otros tantos tratamientos que se ofrecen es que no ponemos el foco solo en la parte nutricional. Entendemos a la obesidad como una enfermedad multicausal en la que intervienen factores biológicos, neurológicos y psicológicos. Es por ello que el programa de pérdida de peso que ofrecemos aborda todas estas aristas. Es un tratamiento que acompaña a los pacientes en su proceso de adelgazamiento pero que busca como principal beneficio que se logren cambios a nivel psicológico y neurológico que permita no volver a aumentar de peso y vivir en paz con la comida.

Pura Vida se basa en la psicología y la neurociencia de vanguardia, y sus principios van en contra de casi todas las estrategias de pérdida de peso comúnmente aceptadas. No es una solución rápida o un truco. No hay pastillas ni polvos. Somos precisos con nuestra alimentación, pero no restringimos las porciones a pequeñas cantidades y comemos mucha comida completa y real.

Los principios básicos de Pura Vida son: medir la cantidad, la calidad y el orden en que comemos nuestra comida.

En Pura Vida adoptamos un modelo de adicción, debido a que numerosos mapeos cerebrales han dado cuenta del impacto que algunos alimentos tienen en el cerebro, lo que nos lleva a no poder parar de consumir sustancias que engordan.

En Pura Vida aprendemos a trabajar con “la fuerza de voluntad”, conocemos nuestro cerebro y utilizamos estrategias para que sea cada día más saludable y libre de la adicción a la comida, también trabajamos nuestra relación con las emociones, con nosotros mismos y por supuesto, con los alimentos que ingerimos.

En Pura Vida aprendemos a vivir en paz con la comida y con nosotros mismos.

