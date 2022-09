¿Qué música escuchan las infancias?

CREDITO CARAS

Hace quince años me recibí de Profesora de Educación Musical y hace quince años me considero una “militante” de la música de calidad para las infancias.

Conozco la realidad: No todas las familias se ponen a pensar qué es lo que están escuchando sus hijos e hijas. Simplemente escuchan lo que suena en la radio o lo que le gusta a los padres. Asimismo soy consciente que no conocen el bagaje de música para la infancia de calidad que existe, y aunque no tienen por qué conocerlo, considero que la responsabilidad de la / el docente de música es acercar a las familias a un repertorio adecuado para sus niños y niñas.

He asistido a varios cumpleaños infantiles donde la música elegida no era la adecuada. Me he vuelto siempre pensando y analizando la poca importancia que se le da a este arte en el desarrollo de las niñeces.

Una pregunta muy común que suelo hacer es: ¿dejarías que tu niño o niña vea una película pornográfica? ¡Por supuesto que no! ¿Verdad? La música también a veces es como pornográfica y ese detalle se escapa. A veces encontramos a las infancias repitiendo versos de una canción que no comprenden porque, claro, no es para ellas, no llego su momento de comprenderla, no es el léxico infantil. Y ojo, que no me refiero con “léxico infantil” a que todo sea hablado en diminutivo (“casita”, “hormiguita”, etc). Los niños son inocentes, pero no bobos.

Quiero detenerme para compartirles un dato que les será de utilidad si buscan repertorio para sus niñas y niños. Hay un movimiento federal llamado MOMUSI (Movimiento de Música para Chicos y Chicas). En él se nuclean artistas y docentes dedicados a las infancias que trabajan incansablemente para llevar a las aulas y escenarios música de calidad, pensada para las infancias y creada por músicos con instrumentos reales. Hago esta salvedad porque mucha de la música que se encuentra más a mano en Youtube esta trabajada a través de un piano que simula ser flauta, violín, etc. En cambio, esta gente nucleada en el MOMUSI, trabaja con instrumentos reales. Es decir, a las infancias les llega el sonido real del violonchelo, de la flauta traversa, de la anata, de la caja chayera y tantos más. Y en los espectáculos pueden verlos, conocer su tamaño, su composición, escuchar el timbre…

Es un trabajo muy arduo y consciente el llegar a las niñeces a través de la música. Y así como en la alimentación, también existe “música saludable” y “música chatarra”.

Si estas con un niño o niña a cargo, te invito a que prestes atención a la música que escucha y le preguntes: ¿qué significa eso que acabas de cantar? Los niños son muy inteligentes, solo hay que abrirles el juego con las preguntas y hacerlos pensar, analizar lo que escuchan y preguntar si no entienden. Ni más ni menos que abrirles la puerta para ir a jugar.

Datos de contacto:

Teléfono: 2355-647057

Instagram: @angiechamosa

YouTube: Angie Chamosa