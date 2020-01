Reina Mora: accesorios de diseño

Vanesa Ortiz, además de psicóloga, es la diseñadora y alma mater de Reina Mora, una marca de accesorios que nació hace cinco años. “Siempre fui una persona a la cual le encantaba la moda y me gustó estar informada sobre las últimas tendencias, tanto en ropa como accesorios. En 2014 decidimos con mi pareja, Mati, irnos de Catamarca para mudarnos a Buenos Aires buscando nuevas y mejores oportunidades para crecer laboral y económicamente; y así comenzar a formar nuestra propia familia".

"La vida en la Capital no fue lo que imaginábamos o esperábamos, las oportunidades laborales no aparecían y nada se daba como lo habíamos planeado. Pasaron unos meses y mientras transitábamos estos difíciles momentos luchándola cada día, buscando e intentando cambiar nuestra realidad, nos enterábamos una hermosa e inesperada noticia: estaba embarazada".

"Sabía que estando embarazada las posibilidades de conseguir trabajo eran casi nulas, pero no podía quedarme con los brazos cruzados esperando un milagro, así que comencé a pensar diferentes maneras para poder ganar dinero por cuenta propia”, recuerda Vanesa sobre la gestación de su hija y su marca, que llegaron juntas.

¿Cómo llegó la idea?

Pensé en algo que me gustara mucho y fuera accesible y posible de hacer. Los accesorios, la moda, las últimas tendencias desde siempre estuvieron entre mis pasatiempos favoritos. Le comenté a Mati sobre mi posible proyecto y, como siempre, tuve su apoyo incondicional. Recuerdo que juntamos unos pesos y fui a Once a comprar los primeros insumos con 900 pesos, nada más.

¿Cómo surgieron los primeros diseños?

Vi miles de tutoriales por internet sobre diferentes técnicas, pero pronto me di cuenta que lo esencial en todo esto es amar crear, diseñar y estar en cada detalle. Así fui instruyéndome hasta que llegó el día en que me animé a armar mi primer diseño de collar. Recuerdo haberle mandado la foto a mi grupo de amigas de Catamarca y ellas, súper generosas, me alentaron y me animaron mandando y compartiendo fotos entre sus contactos para que empezara a pensar que podía venderlos.

Ese mismo día me puse a trabajar y a hacer collares sencillos para poder subir a las redes sociales, saque buenas fotos y, gracias a Dios, tuvieron una buena aceptación. Todo lo que vendí, volví a reinvertirlo y así comencé a diseñar más accesorios.

¿Desde el comienzo tuvo buena repercusión?

Todos los días, venían a mi mente miles de preguntas. Pensaba cómo iba a hacer con un bebe en camino trabajando sin descanso, con miles de metas aún sin alcanzar y construyendo nuestro futuro día a día. Pero gracias al apoyo de Mati y las ganas que tenía de que todo esto creciera, tomaba coraje todos los días para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Hubo momentos en el que, como en cualquier negocio o situación de la vida, las cosas no iban como esperaba, y era entonces cuando pensaba en abandonar el proyecto para buscar otras salidas laborales.

Pero mi hija Isabella fue el motor, desde el primer día, para que este sueño no muriera. Soy de esas personas que piensan y creen que todo sucede por algo en esta vida, y la llegada de mi hija sirvió para darme cuenta cuál era mi pasión, conocer partes de mí que no sabía que existían. Ella llegó a nuestras vidas en el momento justo e indicado. Así que seguí creando y trabajando el doble. Y fue cuando me di cuenta que, con mucho trabajo, voluntad, amor por lo que uno hace y esfuerzo, todo tiene sus frutos, ya que comenzaron así a llegar posibilidades impensadas para mí: famosas que comenzaron a usar mis creaciones.

Melina Pitra, Barbi Simons, Stefy Xipolitaquis, Puli De Maria, Ivana Nadal, entre otras, comenzaron a lucir mis diseñoes. Y no solo eso. En mi querida Catamarca gustaron tanto mis collares que fui invitada a participar de eventos hermosos como es la Elección de la Reina Nacional e Internacional del Poncho y la Cámara de Diputados reconoció mi trabajo como de Interés Parlamentario.

También que aquí, en Buenos Aires, se comunicaran conmigo para invitarme a participar de eventos tan importantes como lo son los desfiles y showrooms del BuenosAiresModa o que me llamaran de programas de tv, productores y asesores de moda.

¿Cuáles son sus sueños ahora?

¡Mi sueño era y es que mi hija, la cual fue y es el motor de Reina Mora, sea feliz! Reina Mora nació por este sueño porque quería poder darle la mejor vida posible. Reina Mora no es solo una historia de una marca de accesorios, sino que es la historia de un sueño llamado Isabella, el cual todavía no termina. Quedan muchas metas por alcanzar, muchos proyectos y sueños por cumplir, mucho por aprender para poder crecer en todos los sentidos de la vida.

Como siempre digo, vamos creciendo de a poquito, pero a pasos bien firmes. Porque todo lo hago con mucho amor y pasión, y eso me hace sentir feliz. Costó y aun cuesta mucho todo. Pero veo hacia atrás, el camino recorrido hasta hoy, y me siento tan orgullosa de lo que logramos con Mati, como familia, que no puedo más que decir: gracias.

Gracias a la vida, a Dios, al destino, a mi familia por su amor y apoyo incondicional. Gracias a mis padres, mis suegros por ayudarme siempre. Gracias a cada persona que formó y forma parte hasta el día de hoy de este hermoso proyecto y sueño. A mis clientas, porque sin su confianza en mi trabajo, Reina Mora no existiría. ¡Gracias, millones de gracias a todos!

Para contacto : Cel.: (+54911) 3467 9673.

Conoce más en sus perfiles de Instagram y Facebook.