¿Sabías que hoy podés decidir cuándo y cómo querés proyectar tu maternidad sin correr contra el reloj biológico?

CREDITO CARAS

Por eso, hoy les quiero hablar de un tema que me preguntan bastante: Criopreservación de óvulos.

La mujer decide congelar óvulos por diversos motivos: de salud (tratamientos oncológicos que afectarán la fertilidad futura), vinculares (no está en pareja), personales (proyectos, estudio, etc), laborales, económicos, etc.

La criopreservación de ovocitos es una suerte de ahorro biológico. El objetivo es preservar óvulos jóvenes, de buena calidad para ser utilizados en el futuro para maternidad diferida. Con la edad disminuye la cantidad y calidad de los óvulos y esto se acentúa y acelera a partir de los 35 años. Por eso, cuanto antes congeles, mayor cantidad de óvulos obtendrás y de mejor calidad, así que no hay que esperar, sobre todo, a pasar los 35 años. Así que es bueno decidirse tempranamente.

La congelación de óvulos es un método para conservar el potencial reproductivo de las mujeres para el futuro. No te obliga a nada, solo te preserva la fertilidad, luego podés usarlos o no, donarlos o decidir lo que mejor te parezca.

Los óvulos que se extraen de los ovarios se congelan sin fecundar y se conservan para su uso en el futuro. Un óvulo congelado puede descongelarse, combinarse con un espermatozoide en un laboratorio e implantarse en el útero (fertilización in vitro).



El proceso es similar de una fertilización in vitro, sólo que los óvulos obtenidos no se fertilizan, se congelan. Luego pueden fecundarse con semen de una pareja o de banco en el momento en que la mujer esté lista para ser mamá. Pueden descongelarse en cualquier momento incluso muchos años más tarde. Otra ventaja es que el óvulo es una célula no es vida ( a diferencia del embrión) motivo por el cual si no va a utilizar se puede destruirse, y además es propiedad de la mujer solamente a diferencia del embrión que es propiedad de una pareja.

La vitrificación permite detener el reloj bilógico y mantener la calidad de los óvulos a lo largo del tiempo. Y así, podés elegir con tranquilidad el momento en que decidas ser madre.

Antes de comenzar con el proceso de congelación de óvulos, es probable que haya que realizar algunos análisis de sangre para detección, incluidos:

Análisis de reserva ovárica. Para determinar la cantidad y la calidad de los óvulos, el médico puede evaluar la concentración en sangre de folitropina y estradiol en el tercer día del ciclo menstrual. Los resultados pueden ayudar a predecir cómo responderán los ovarios al medicamento para la fertilidad.

Se pueden hacer otros análisis de sangre y una ecografía de los ovarios para obtener una evaluación más completa de la función ovárica.

Análisis para detección de enfermedades infecciosas. Te examinarán para detectar ciertas enfermedades infecciosas, como el VIH y la hepatitis B y C.

La congelación de óvulos tiene varios pasos:

Estimulación de los ovarios: Vas a tomar hormonas sintéticas para estimular los ovarios a fin de que produzcan múltiples óvulos, en lugar de uno solo, como sucede normalmente todos los meses. Este tratamiento se realiza de forma inyectable durante 15 días.

Obtención de óvulos: La recolección de óvulos se realiza bajo sedación, en quirófano. Es una punción que dura unos 15 a 20 minutos y lo que se realiza es a través de un monitoreo por ecografía transvaginal con un transductor que tiene una aguja en la punta se visualiza los folículos, se punzan y se aspira el líquido folicular y adentro de ese líquido están los óvulos que se extraen y posteriormente se evalúan en el laboratorio.

Congelación: Poco tiempo después de extraerte los óvulos sin fecundar, los congelan a temperaturas bajo cero para detener toda actividad biológica y conservarlos para usarlos en el futuro.

Podés consultarme para más detalles.

Datos de contacto:

Instagram: @dra.roxanaresnik

Facebook: DraRoxanaResnikginecologa

WhatsApp: +54911 5020 9751

PROCREARTE: Bulnes 1142 3° Piso CABA

Paraná 1097 4°Piso Dpto. “E” Esquina Av. Santa Fe

Web: www.roxana-resnik.com