SARTORI: prendas de cuero artesanales y de diseño

Eugenia Pizarro Bologna es oriunda de Córdoba y cuenta con una Licenciatura en Nutrición en la UNC. Luego de ejercer durante bastante tiempo, ella sintió la necesidad de emprender y buscar un camino propio. Así fue como nació Sartori, un espacio que crea prendas artesanales y de diseño con el objetivo de brindar calidad en cada una de ellas. Hoy conversamos con la profesional quien nos cuenta más sobre su espacio.

“Después de bastante tiempo de trabajar en nutrición y estética empecé a buscar una actividad que me gustara. Empecé a hacer cursos de corte y confección, y terminé con un curso de marroquinería, y desde ese momento me di cuenta de que me apasionaba, que era mi terapia”, destaca Eugenia quien lo empezó haciendo por gusto, pero gracias a las buenas referencias de sus conocidos se animó a dar el siguiente paso.

Con respecto al nombre de la marca, la emprendedora nos cuenta que hace referencia a alguien muy especial de su familia. “El nombre viene del apellido de mi Nonna, María Sartori, quien desde chiquita me enseñó a coser y tejer, entre otras cosas, con mucha paciencia y amor. Tengo tan lindos recuerdos de ella que me pareció la mejor manera de homenajearla, como así también a mis raíces italianas”, afirma.

¿Cómo nació el espacio? ¿a qué público apuntas?

Con el inicio de la pandemia, la necesidad de generar y disfrutar se acentuó y así empecé, de a poco, a darle forma a mi Instagram para darle paso a SARTORI CUEROS.

Fue un proceso que disfruté y sigo disfrutando porque Sartori recién empieza. Proceso en el que busqué aprender de los mejores y relacionarme con los mejores (un profesor de marroquinería para destacar es Salvatore Procopio de Rosario).

Apunto a un público detallista y que no le guste lo masivo. Muy pocos de mis productos hago en cantidad, por lo general todas mis carteras, todos mis bolsos tienen algo distinto.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Mi diferencial en el mercado "SON LOS DETALLES". Elijo los cueros de primera calidad y que tengan algo diferente, y al darle forma todos los productos tienen detalles únicos, ya sea por el cuero, por los remaches (puestos uno por uno a mano) o por la confección. Busco que se vea lo ARTESANAL, y esos son los ingredientes que hacen que cada producto sea único, brindando así la experiencia y sensación de lo diferente, del detalle único.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Todo lo hago yo por el momento. Nos manejamos por Instagram y contamos con Mercado pago, con tarjeta de crédito en cuotas, buscando la mejor opción de envío para cada cliente.

¿Cómo te proyectas a futuro?

SARTORI está dando sus primeros pasos ¡Estoy dando mis primeros pasos! Quiero seguir disfrutando de SARTORI y creciendo con la marca. Me gusta mucho el trabajo del cuero, me apasiona y me veo creciendo paso a paso. Tal vez, cuando se consolide esta primera etapa (hace 5 meses que estoy en Instagram), me encantaría formar un lindo equipo de trabajo y agregarle accesorios o algo más, pero siempre trabajando el cuero. Seré una agradecida por recorrer este camino y cruzarme con las personas indicadas.

Datos de contacto: Eugepizarro@hotmail.com - Celular : 3517696610 - Instagram: @Sartoricueros